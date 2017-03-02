Нові маршрутки вийдуть в рейс лише на двох маршрутах

13 березня відбулася прес-конференція міського голови Геннадія Дикого, на якій він розповів про підсумки першого року транспортної реформи у місті, про передачу у місто функцій архітектурно-будівельного контролю, про ремонт доріг, а також відповів на запитання журналістів.

Так, за словами мера, І етап транспортної реформи він оцінює як успішний. З 11 березня у тролейбусах розпочали працювати валідатори, пристрої для автоматичного зчитування проїзного квитка. А мешканці міста стали охоче, зі слів міського голови, їх купувати, адже проїзд по проїзному значно дешевший, ніж, якщо купувати квиток у кондуктора. Незабаром проїзні введуть і для студентів та учнів міста.

На ІІ етапі реформи, коли у місті з’явиться більше сучасних маршруток, то їх також обладнають такими пристроями і тоді кожен пільговик зможе зафіксувати свій проїзд у маршрутці, а перевізник отримати компенсацію за чітко визначену кількість перевезених пільговиків.

Щоправда, коли це буде, невідомо. Характерно, що Геннадій Дикий взагалі уникав будь-яких точних відповідей. Зокрема, на запитання БЦ News, яке було опубліковано ще тиждень тому на сторінці міського голови у соцмережі Facebook, скільки маршруток після проведеного конкурсу на 9 маршрутах буде нових, а скільки так і лишиться старими, міський голова не зміг надати точної відповіді. Хоча цифри ці у влади є, адже кожен перевізник виставляв на той чи інший маршрут певну кількість машин і зазначав їх технічні параметри. І мешканцям міста було б цікаво знати, на яких маршрутках вони будуть їздити весь 2017 рік.

У відповідь Геннадій Дикий зазначив лише, що лише ТОВ «Транссіті» дотримується умов конкурсу і перевозить пасажирів новими машинами на маршрутах №22, а також незабаром буде перевозити на маршруті №14. Решта перевізників виставили на конкурс старий автопарк, а тому з ними договір заключили лише на 1 рік. Також за підсумками рейду, який провів транспортний відділ 7 березня, з’ясувалося, що заявлені машини не всі виходять в рейс. Це стосується маршрутів №3,11,17,19. Якщо перевізники не усунуть порушення, з ними розірвуть договір. Тож можна підсумувати, що за рік транспортної реформи рухомий склад оновився лише на двох маршрутах міста.

Також міський голова Геннадій Дикий наголосив, що завдяки транспортній реформі у місті збільшилася кількість тролейбусів, вони стали ходити чітко по графіку. До того ж було закуплено чотири уживані тролейбуси, з яких у рейс виходить поки що два. Коли вийдуть два інших, не знає навіть в.о. начальника Тролейбусного управління Володимир Вахній. Вартість купівлі становить 3 млн. грн.