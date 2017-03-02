- Тимчасову споруду для провадження підприємницької діяльності (холодильне обладнання для зберігання напоїв в кількості 4 одиниці та металевий каркас літнього намету) фізичної особи – підприємця Ніконової Олени Володимирівни біля тимчасової споруди - кіоску по продажу продовольчих товарів в районі будинку №37 по вулиці Івана Кожедуба в місті Біла Церква.
- Тимчасову споруду для провадження підприємницької діяльності (павільйон по продажу продовольчих товарів з літнім майданчиком) фізичної особи – підприємця Ковзаленко Віталія Олександровича в районі будинку №5 по вулиці Полковника Коновальця в місті Біла Церква.
- Тимчасову споруду для провадження підприємницької діяльності (дерев’яний кіоск) фізичної особи – підприємця Маковій Сергія Леонідовича в районі будинку №14 по вулиці Гоголя в місті Біла Церква.
- Тимчасову споруду для провадження підприємницької діяльності (кіоск по продажу книг) громадянина Задорожного Антона Анатолійовича в районі будинку №30-а по вулиці Івана Кожедуба в місті Біла Церква.
- Тимчасову споруду для провадження підприємницької діяльності (холодильне обладнання для зберігання напоїв в кількості 5 одиниць) фізичної особи – підприємця Костенко Юлії Вікторівни біля тимчасової споруди – торгівельного об’єкту (кіоску) по продажу продовольчих товарів в районі будинку №1-а по вулиці Куценка в місті Біла Церква.
- Тимчасову споруду для провадження підприємницької діяльності (павільйон по продажу продовольчих товарів) фізичної особи – підприємця Костини Романа Івановича на розі вулиці Челюскінців та вулиці Кар’єрна в місті Біла Церква.
Влада Білої Церкви вирішила демонтувати кіоски та холодильники
- Понеділок, бер. 13 2017
- Автор bc-news
14 березня на засіданні виконавчого комітету Білоцерківської міської ради прийняли рішення про демонтаж тимчасових споруд таких підприємців:
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Опубліковано в Влада
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