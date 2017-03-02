Мережа продажу проїзних та квитків на тролейбус у Білій Церкві

Електронні проїзні картки на місяць (вартість 60 гривень + 20 гривень одноразової застави при першій покупці), електронні проїзні картки на 11 поїздок (вартість 20 гривень + 20 гривень разової застави при першій покупці) та разові електронні квитки (2 грн 50 коп за поїздку в точках продажу і 3 гривні у водія тролейбуса) можна буде придбати у точках продажу вже 10 березня.

До 11 березня оплата відбувається за старим тарифом.

Пільгові категорії громадян мають право на безкоштовний проїзд за умови пред’явлення відповідного документу, що підтверджує їхню пільгову категорію.

Мережа продажу квитків:

1. вул. Таращанська - кіоск Преса

2. вул. Некрасова - кіоск Преса ( в районі ж/б №46)

3. вул. Митрофанова - кіоск Преса (магазин Дитячий світ)

4. вул. Леваневського - кіоски Преса, Баварія (ПК «Росава»)

5. Площа Соборна - кіоски Преса, Баварія

6. Пл. Петра Запорожця - кіоски Преса, Баварія

7. Критий ринок - кіоски Преса, канцтовари

8. Парк Олександрія - кіоск Преса (готель Рось)

9. вул. В. Чорновола/вул. Сломчинського - кіоск Преса

10. Площа Перемоги - кіоск Преса

11. вул. О. Гончара 2, - кіоск Преса (в приміщенні ж/д вокзалу)

12. вул. Я. Мудрого - кіоск Преса (міська лікарня №1)

13. вул. Я. Мудрого - кіоск Преса (м-н «Каштан»)

14. вул. Я. Мудрого - кіоск Преса (біля банку ВТБ)

15. вул. Шевченко - кіоск Баварія

16. вул. Героїв Небесної сотні/вул. Гординського - кіоск Баварія

17. вул. Б. Хмельницького - кіоск Баварія

18. Технікум №9 - кіоск Баварія

19. вул. Павліченко - продуктовий магазин

20. вул. І.Кожедуба/вул.П.Запорожця - продуктовий магазин