Порушення в роботі начальника ЖЕК№6 лишилися секретом

Члени комісії, а ініціював розгляд цього питання депутат Василь Савчук, хотіли почути результати перевірки роботи начальника ЖЕКу та з’ясувати на підставі чого його відсторонили від роботи, проте їм це зробити не вдалося.

На початку розгляду питання начальник ЖЕК№6, депутат Білоцерківської міської ради Юрій Кошляк поскаржився на те, що нібито міський голова Геннадій Дикий, починаючи з вересня 2016 року, неодноразово натякав, а потім вимагав від нього написати заяву на звільнення.

Юрій Кошляк відмовився, після чого, з його слів, почалася перевірка його роботи. На час перевірки його було відсторонено від роботи. 1 березня був складений акт по результатам перевірки, 3 березня з ним запропонували ознайомитися Юрію Кошляку. «На 16:00 я прийшов у міську раду, там було 5-6 сторінок акту. Я сказав, що дайте мені час на ознайомлення. На що юрист міської ради сказав, що це не передбачено. Він мені сказав: «Ви маєте сидіти тут і ознайомлюватися». Вони два місяці вишукували помилки в моїй роботі, а я маю за кілька хвилин ознайомитися?», - сказав Юрій Кошляк.

«Яка підстава була відсторонити начальника ЖЕКа №6 від роботи?», - запитав Василь Савчук у начальник юридичного відділу виконкому Сергія Постівого.

Юрист почав з того, що запитання до нього неправомірні, адже не було ніяких листів чи звернень від депутатської комісії з проханням надати інформацію про перевірку. Потім зазначив, що службове розслідування розпочалося на виконання розпорядження міського голови від 31 січня 2017 року. 1 березня був складений акт по результатам розслідування комісією, акт знаходиться на затверджені міського голови. Також ознайомити з результатами службового розслідування не можна, бо, згідно низки законодавчих пунктів, у міських депутатів немає права на ознайомлення з актами службового розслідування.

Цікаво, а то дійсно документи службової перевірки?..

Тому юрист тільки вдарив рукою по стосу паперів, зазначивши, що ті документи і є свідченням перевірки. На його думку, за результатами розслідування є достатньо підстав вважати, що в діях начальника ЖЕК№6 можуть міститися ознаки корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення. «Більше жодної додаткової інформації надати не можу», - заявив юрист Сергій Постівий, а потім прихопив стос паперів і пішов, хоча у депутатів були ще питання.

Зокрема, Василь Савчук запитував, на підставі чого відсторонено начальника ЖЕКу від роботи на час розслідування, адже зазвичай відсторонюють, коли порушується кримінальна справа, а у цьому випадку такого не було. Оскільки юриста не було, взялися пояснювати дії міської влади громадські активісти, які чергують у таких випадках на важливих для міської влади заходах.

Депутати у підсумку вирішили ще раз заслухати це питання вже після того, як міський голова Білої Церкви підпише акт службового розслідування. Тож, можливо, саме тоді нарешті стане зрозумілим, що порушив начальник ЖЕК№6 Юрій Кошляк.

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