Хлібні кіоски лишаються на місці

Згідно цього рішення підприємцю Караман Мирославі В’ячеславівні дозволили укласти строковий сервітут строком на три роки під розміщення кіосків по продажу хліба в районі будинків за такими адресами: бульвар Олександрійський, №137, бульвар Олександрійський, 44/2, вул. Олеся Гончара, 20 та Сквирське шосе, 224.

Нагадаємо, на засіданні виконкому 14 лютого було прийнято рішення про демонтаж цих кіосків. Тоді розгорнулася бурхлива дискусія між членами виконкому з питання чи варто дозволяти торгівлю на вулицях та прибудинкових територіях.

Також депутати підтримали проект рішення про укладання строкового сервітуту на три роки з підприємцем Оксаною В’ячеславівною Олійник під розміщення кіоску біля аптеки №62, що по вул. Гоголя. Таке ж рішення підтримали і щодо підприємця Олександра Леонідовича Жураківського, який розташував свої кіоски біля будинків по вул. Некрасова, 47/1 та по вул. О. Гончара, 6.

А от підприємцю Денисенку Ігору Олександровичу, який до того ж є депутатом від ВО «Батьківщина», відмовили у продовженні сервітуту під розміщення павільйону з продажу промислових товарів біля тієї ж аптеки №62, що по вул. Гоголя. Таке рішення колег обурило фракцію ВО «Батьківщина». Її голова Сергій Беркут сказав, що більше не має довіри до земельної комісії та Білоцерківської міської ради в цілому, а тому надалі брати участь у розгляді земельних питань фракція відмовляється. Після чого депутати цієї фракції покинули сесійну залу.

Міський голова Геннадій Дикий також був незгодний з низкою рішень, адже вважав, що кіоски на прибудинкових територіях треба прибирати. Проте депутати не підтримали його поглядів, бо, по-перше, ще не у всіх будинках, де стоять такі кіоски, створенні ОСББ, а по-друге, як виявилося, близько половини (450 МАФів) стоять саме на території біля будинків, тому з цього питання треба розробити якесь одне комплексне рішення для всіх таких тимчасових споруд.

Заступник міського голови Валерій Гнатюк запевнив, що розробляється відповідний регуляторний акт, який передбачатиме, що розташування кіоску на території ОСББ може бути лише з дозволу мешканців об’єднання, а також буде розроблена карта розташування МАФів по місту.

Водночас депутати відмовили ПП «ЮА Телеком» надати сервітут під розміщення абонентського відділу ПРАТ «Белком» у складі зупинок по бул. Олександрійському, 62, вул. Тімірязєва, 8, зупинка «Площа Петра Запорожця» (Вокзальна), вул. Академіка Линника, 3, зупинка «Богдана Хмельницького».

Також депутати зняли з розгляду питання щодо договору оренди землі підприємцями, чиї кіоски розташовані на бульварі Грушевського (бульвар Першотравневий), де планується реконструкція. Мер міста був проти продовження оренди, а депутати спершу пропонували дозволити оренду до початку реконструкції. Під час дискусії з’ясувалося, що на реконструкцію виділено поки що 700 тис грн, а потрібно, згідно з проектом, 3, 5 млн. грн. До того ж реконструкція почнеться з боку вул. Павличенко, а кіоски стоять з боку вул. Я. Мудрого. Проте потім вирішили зняти це питання з розгляду, натомість запропонувавши власникам кіосків заключити договір сервітуту.