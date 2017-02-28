Депутати фракції БМОП «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» звітували перед виборцями

Кожен депутат виступив перед виборцями та зачитав той перелік робіт, які вдалося зробити на своєму окрузі, а також доповів, скільки підготував депутатських запитів та звернень і виділив матеріальної допомоги.

Першим до слова запросили Геннадія Джегура, який нині очолює Білоцерківську РДА. Він йшов першим у списку партії, а тому за ним не був закріплений округ. Проте після перемоги на виборах Геннадій Васильович опікувався округом №12 (вул. А. Шептицького, О. Гончара, Курсова, Вокзальна, Курсові провулки), на якому не було депутата.

Геннадій Джегур прийняв близько 100 громадян. Переважна більшість звернень стосувалася надання матеріальної допомоги в зв’язку зі скрутним фінансовим становищем та проблемами із здоров'ям. У відповідності до поданих звернень у 2016 році з особистого депутатського фонду виплачено матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам на суму 29900 грн.

Значну увагу приділяв депутат і питанням благоустрою округу. Зокрема, здійснено капітальний ремонт прибудинкових територій за адресами: вул. О.Гончара, 2, 6, 7, 10, 11, 18, 20, А. Шептицького, 70; поточний ремонт прибудинкових територій за адресами: вул. О.Гончара, 4, 6а, 12; капітальний ремонт вулиці Симона Петлюри; поточний ремонт вулиці А. Шептицького. У відповідь на звернення мешканців багатоповерхівок, встановлено п’ять лічильників тепла.

Крім того, зважаючи на звернення батьків першокласників, які займаються у ДНЗ №25, було облаштовано пішохідний перехід з нанесенням відповідної розмітки та встановлення знаків дорожнього руху по вулиці Першотравнева.

Також у ДНЗ (ясла-садок) №16 «Пролісок» здійснено заміну вікон, які були в експлуатації 53 роки і вже не підлягали ремонту.

Активно займався питаннями благоустрою і депутат Юрій Кошляк, начальник ЖЕК №6. Зокрема, ремонтували дороги та прибудинкову територію: провул. Івана Гонти, провул. Професора Голуба другий, вул. Котляревського 44, вул. Котляревського 46, вул. Котляревського 48, вул. Осводівська, вул. Євгена Деслава (провул. будинку № 38 та № 40)

Депутат сприяв встановленню та реконструкції непрацюючих теплових лічильників тепла та води у будинках: вул. Ярослава Мудрого, 9, вул. Тімірязєва, 12, пров. Академічний, 1- вул. Тімірязєва, 8, вул. Академіка Линника, 9, вул. Тімірязєва, 14, пров. Студентський, 6, вул. Тімірязєва, 16 та ін.

Опікується питаннями благоустрою та соціальними проблемами депутат Олег Музальов, приватний підприємець. За звітний період за власний кошт було здійснено частковий ремонт зовнішнього освітлення (заміна кабелю, лампочок) у буд. № 4, 6, 8,10, 29, 31 по вул. Полковника Коновальця; частковий ремонт прибудинкової території по вул. Полковника Коноваль-ця, 27 (бетонування майданчика перед під’їздом №2); частковий ремонт прибудинкової території по вул. Сквирське шосе, 224 (зроблено перехід через канаву у дворі будинку); частковий ремонт колонки у дворі будинку 216 по вул. Сквирське шосе; благоустрій дитячих майданчиків за адресами: вул. П. Коновальця, 29, 31; побудовано альтанку навколо колонки питної води на вул. П. Коновальця, 4, 6, 8, 29.

Також з ініціативи депутата за кошти міського бюджету було зроблено ремонт асфальтного покриття внутрішньобудинкових проїздів за адресами: вул. Полковника Коновальця, 4, 6, 8, 29; вул. Сквирське шосе, 224А.

В рамках реалізації соціальних проектів співпрацював з радою ветеранів міста, громадськими організаціями, які опікуються учасниками АТО та їхніми родинами, дітьми з обмеженими можливостями.

Олександр Даліба, голова правління – генеральний директор ПРАТ «Росава», розповів про те, що за звітний період проведено 256 зустрічей з мешканцями Білої Церкви. Результатом зустрічей стало працевлаштування 137 осіб, які зверталися стосовно даного питання до приймальні депутата, виділення з депутатського фонду коштів на суму 29 987 грн. для надання матеріальної допомоги 41 особі, які зверталися за матеріальною допомогою. Окрім того значна увага приділялася питанням благоустрою округу, соціально-культурній політиці.

Андрій Тищенко, приватний підприємець, розповів виборцям, що за минулий рік сприяв встановленню світлофора по вул. Осипенка, виділенню коштів із місцевого бюджету на встановлення теплового лічильника за адресою бульвар Грушевського 44, капітальному відновленню асфальтного покриття за адресою вул. Ротецька та проведено модернізацію освітлення вулиці, ремонту дитячого майданчика за адресою І. Кожедуба 41/6.

Направив 30000 грн. депутатського фонду на виплату матеріальної допомого двадцять одному мешканцю м. Біла Церква, які потребували коштів на лікування. У планах - асфальтування , облаштування пішохідних доріжок та прилеглих територій по вул. І. Кожедуба, по вулиці та провулку Челюскінців, вул. Осипенка та відновлення залізничного переїзду по вулиці Кожедуба.

Юрій Балас, начальник ЖЕК №7, також прозвітував про свою роботу. Зокрема, сприяв реконструкції зливової дворової каналізації та відновленню асфальтного покриття за адресою вул. Леваневського, 65. Організував висадку дерев та кущів під час толоки у квітні 2016 року на масиві Леваневського. Направив 30 000 грн. депутатського фонду на виплату матеріальної допомоги двадцяти чотирьом мешканцям м.Білої Церкви, які потребували коштів на лікування.

Сприяв виділенню коштів із місцевого бюджету на встановлення теплового лічильника за адресою вул. Леваневського, 55 та встановлення індивідуального теплового пункту на будинках за адресами б-р Княгині Ольги, 3,3а, облаштуванню дитячого та спортивного майданчиків за адресою вул. Східна, 26, відновленню освітлення прибудинкової території за адресою вул. Гризодубової, 82а.

З повним текстом звітів кожного депутата можна ознайомитися на сайті Білоцерківської міської ради.