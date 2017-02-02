Затверджені перевізники на маршрутах №3,11,14,16,17,18,19,21, 22

|
№ об’єкта конкурсу
|
№ маршруту,
найменування кінцевих зупинок
|
Підприємство-переможець конкурсу,
термін дії договору
|І - місце (переможці)
|1
|3
|Житловий масив Заріччя (вул. Лісова) – автомагістраль Київ - Одеса
|
МПП «Діліжанс»
1 рік
|2
|11
|Старокиївське кладовище – житловий масив Таращанський
|
ПАТ«Білоцерківський автобусний парк»
1 рік
|3
|14
|Житловий масив Заріччя (вул. Лісова) – Залізничний вокзал
|
ТОВ «ТРАНССІТІ»
5 років
|4
|16
|Житловий масив Піщаний – вул. Січневого прориву
|
ПП «К-А-Н»
1 рік
|5
|17
|
Вул. Івана Кожедуба (Хімбуд) – вул. Січових Стрільців
(Нове Зарічанське кладовище (Володарська траса)
|
МПП «Діліжанс»
1 рік
|6
|18
|Залізничний вокзал - вул. Івана Кожедуба (Хімбуд)
|
КП БМР
«Тролейбусне управління»
1 рік
|7
|19
|«Сфера Авто» (вул. Сухоярська) – залізнична станція «Роток»
|
ПАТ«Білоцерківський автобусний парк»
1 рік
|8
|21
|вул. Семашка – вул. Томилівська
|
КП БМР
«Тролейбусне управління»
1 рік
|9
|22
|Гайок – залізнична станція «Роток»
|
ТОВ «ТРАНССІТІ»
5 років
Як проходив конкурс, можна почитати ТУТ
Також виконком оголосив конкурс на маршрути №2А, 4, 5, 7, 13