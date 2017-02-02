Затверджені перевізники на маршрутах №3,11,14,16,17,18,19,21, 22

28 лютого на засіданні виконавчого комітету Білоцерківської міської ради затвердили перевізників, які перемогли на конкурсі на маршрутах №3,11,14,16,17,18,19,21, 22. При цьому термін дії договорів для перевізників К-А-Н, Білоцерківський автобусний парк, Диліжанс та Тролейбусне управління становить 1 рік, оскільки їх автомобільні засоби не відповідають умовам конкурсу. Лише у фірми Транссіті маршрутки відповідають вимогам конкурсу, а тому з ними уклали договір на 5 років. При цьому комунальне підприємство Тролейбусне управління не змогло скласти гідної конкуренції приватним перевізникам.