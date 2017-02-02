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Затверджені перевізники на маршрутах №3,11,14,16,17,18,19,21, 22

  • Вівторок, лют. 28 2017
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ТОВ &quot;Союз-Авто&quot; презентував нові маршрутки ще в грудні. Відтак, зареєструвавши нове підприємство &quot;Транссіті&quot;, отримав два маршрути на конкурсі на 5 років ТОВ "Союз-Авто" презентував нові маршрутки ще в грудні. Відтак, зареєструвавши нове підприємство "Транссіті", отримав два маршрути на конкурсі на 5 років

28 лютого на засіданні виконавчого комітету Білоцерківської міської ради затвердили перевізників, які перемогли на конкурсі на маршрутах №3,11,14,16,17,18,19,21, 22. При цьому термін дії договорів для перевізників К-А-Н, Білоцерківський автобусний парк, Диліжанс та Тролейбусне управління становить 1 рік, оскільки їх автомобільні засоби не відповідають умовам конкурсу. Лише у фірми Транссіті маршрутки відповідають вимогам конкурсу, а тому з ними уклали договір на 5 років. При цьому комунальне підприємство Тролейбусне управління не змогло скласти гідної конкуренції приватним перевізникам. 

  № об’єкта конкурсу

№ маршруту,

найменування кінцевих зупинок

Підприємство-переможець конкурсу,

 термін дії договору
І - місце (переможці)
1 3 Житловий масив Заріччя (вул. Лісова) – автомагістраль Київ - Одеса

МПП «Діліжанс» 

 1 рік
2 11 Старокиївське кладовище – житловий масив Таращанський

ПАТ«Білоцерківський автобусний парк» 

 1 рік
3 14 Житловий масив  Заріччя (вул. Лісова) – Залізничний вокзал

ТОВ «ТРАНССІТІ»

5 років
4 16 Житловий масив Піщаний –                    вул. Січневого прориву

ПП «К-А-Н»            

 1 рік
5 17

Вул. Івана Кожедуба (Хімбуд) –                вул. Січових Стрільців

 (Нове Зарічанське кладовище (Володарська траса)

МПП «Діліжанс»    

 1 рік
6 18 Залізничний вокзал - вул. Івана Кожедуба (Хімбуд)

КП БМР

«Тролейбусне управління»

1 рік
7 19 «Сфера Авто» (вул. Сухоярська) – залізнична станція «Роток»

ПАТ«Білоцерківський автобусний парк»

1 рік
8 21 вул. Семашка – вул. Томилівська

КП БМР

«Тролейбусне управління»

1 рік
9 22 Гайок – залізнична станція «Роток»

ТОВ «ТРАНССІТІ»

5 років

Як проходив конкурс, можна почитати ТУТ

Також виконком оголосив конкурс на маршрути №2А, 4, 5, 7, 13

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Опубліковано в Влада

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