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Оголошено конкурс на маршрути 2А,4,5,7,13

  • Вівторок, лют. 28 2017
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Виконавчий комітет ухвалив рішення про проведення конкурсу Виконавчий комітет ухвалив рішення про проведення конкурсу

28 лютого на засіданні виконавчого комітету Білоцерківської міської ради оголошено конкурс на маршрути 2А, 4, 5, 7, 13. Нагадаємо,  конкурс на №3,11,14,16,17,18,19,21,22 проведений, переможців затверджено рішенням виконкому цього ж дня. 

Під час проведення конкурсів на ці маршрути з'ясувалося, що комунальне підприємство "Тролейбусне управління", за розвиток якого агітувала міська влада, виявилося не готовим до конкуретної боротьби, а тому отримало лише 2 маршрути,  хоча претендувало на 6 маршрутів. Решту поділили між собою приватні перевізники К-А-Н, Диліжанс, Білоцерківський автобусний парк та Транссіті. 

Детальніше про те, хто на якому маршруті працюватиме і чи будуть маршрутки новими автобусами, читайте ТУТ

Відтак, лишилося провести конкурс на маршрути №№ 2А, 4,5,7,13. Термін тимчасового договору на ці маршрути закінчується 28 лютого 2017 року. 

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Опубліковано в Влада
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