Оголошено конкурс на маршрути 2А,4,5,7,13

Під час проведення конкурсів на ці маршрути з'ясувалося, що комунальне підприємство "Тролейбусне управління", за розвиток якого агітувала міська влада, виявилося не готовим до конкуретної боротьби, а тому отримало лише 2 маршрути, хоча претендувало на 6 маршрутів. Решту поділили між собою приватні перевізники К-А-Н, Диліжанс, Білоцерківський автобусний парк та Транссіті.
Детальніше про те, хто на якому маршруті працюватиме і чи будуть маршрутки новими автобусами, читайте ТУТ
Відтак, лишилося провести конкурс на маршрути №№ 2А, 4,5,7,13. Термін тимчасового договору на ці маршрути закінчується 28 лютого 2017 року.