28 лютого на засіданні виконавчого комітету Білоцерківської міської ради оголошено конкурс на маршрути 2А, 4, 5, 7, 13. Нагадаємо, конкурс на №3,11,14,16,17,18,19,21,22 проведений, переможців затверджено рішенням виконкому цього ж дня.

Під час проведення конкурсів на ці маршрути з'ясувалося, що комунальне підприємство "Тролейбусне управління", за розвиток якого агітувала міська влада, виявилося не готовим до конкуретної боротьби, а тому отримало лише 2 маршрути, хоча претендувало на 6 маршрутів. Решту поділили між собою приватні перевізники К-А-Н, Диліжанс, Білоцерківський автобусний парк та Транссіті.

Детальніше про те, хто на якому маршруті працюватиме і чи будуть маршрутки новими автобусами, читайте ТУТ

Відтак, лишилося провести конкурс на маршрути №№ 2А, 4,5,7,13. Термін тимчасового договору на ці маршрути закінчується 28 лютого 2017 року.