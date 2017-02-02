Систему "Віче", яка працює зі збоями, не купували через Prozorro

23 лютого під час проведення чергового засідання Білоцерківської міської ради не працювала система для автоматичного голосування "Віче". Вона обійшлася міському бюджету у 421 тис. грн. Міський голова Геннадій Дикий та його заступник Валерій Гнатюк періодично заявляють, що систему купили через Prozorro, хоча це неправда. Жодної інформації про закупівлю цієї системи виконкомом Білоцерківської міської ради на сайті bi. prozorro немає. То навіщо влада розповідає про те, чого не було?

Знайти інформацію про закупівлю вдалося лише на сайті E-data.

На сайті Білоцерківської міської ради сторінка про тендери не оновлюється, а частина інформації про проведені тендери узагалі зникла.

Міський голова Геннадій Дикий заявляв про те, що всі закупівлі відображуються на Zvit.pro, спеціально розробленому сайті для розміщення інформації про всі закупівлі, які здійснюють управління та відділи виконавчого комітету Білоцерківської міської ради. Проте інформація на цьому сайті не оновлюється. Приміром закупівлі виконкому Білоцерківської міської ради оприлюднювалися лише упродовж місяця – з 1 серпня до 1 вересня 2016 року, а за систему «Віче» заплатили у жовтні 2016 року.

Але найцікавішим є той факт, що на сайті bi.prozorro взагалі не має інформації про те, що виконком Білоцерківської міської ради закуповував систему «Віче» через систему Prozorro!

Згідно діючого законодавства закуповувати товари на суму понад 200 тисяч гривень органи державної влади та місцевого самоврядування можуть лише шляхом проведення тендеру. Нагадаємо, вартість системи "Віче" становить 421 236 тис. грн. Тому цю систему закупили на звичайному тендері.

То навіщо білоцерківські чиновники вводять в оману місцевих депутатів та хто буде нести відповідальність за проведення тендеру, на якому купили таку систему для голосування?