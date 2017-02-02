66 організацій у Білій Церкві отримали пільги у сплаті за оренду комунального майна

Ветерани, учасники бойових дій, військовослужбовці
1. Надати безоплатно в користування для здійснення статутних завдань громадській організації «Білоцерківський міський комітет сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій та ветеранів війни» нежитлове приміщення площею 32,7 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, З, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
2. Надати безоплатно в користування для здійснення статутних завдань громадській організації Всеукраїнської спілки інвалідів і ветеранів війни в Афганістані «Десантне братство» нежитлове приміщення площею 20,0 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса,3, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
3. Надати безоплатно в користування для здійснення статутних завдань Білоцерківському міському відділенню Української асоціації звільнених в запасах кадрових військовослужбовців нежитлове приміщення площею 31,7 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Олеся Гончара, 20, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
4. Надати безоплатно в користування для здійснення статутних завдань Білоцерківському міському осередку Всеукраїнської громадської організації «Асоціація соціальної підтримки і захисту співробітників спецслужб України «Співдружність» нежитлове приміщення площею 20,2 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 3, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
Інваліди війни, ветерани
5. Надати безоплатно в користування для здійснення статутних завдань Білоцерківській міській громадській організації Всеукраїнської організації інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій нежитлове приміщення площею 15,8 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, З, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року
6. Надати безоплатно в користування для здійснення статутних завдань Білоцерківській міській раді організації ветеранів України нежитлове приміщення площею 39,9 м , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, пров. 2-ий Курсовий, 14а, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
7. Надати безоплатно в користування для здійснення статутних завдань Білоцерківській міській раді організації ветеранів України нежитлове приміщення площею 47,2 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, 2146 , з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
8. Надати безоплатно в користування для здійснення статутних завдань Білоцерківській міській раді організації ветеранів України нежитлове приміщення площею 26,2 м , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Шолом Алейхема, 96, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
9. Надати безоплатно в користування для здійснення статутних завдань Білоцерківській міській раді організації ветеранів України нежитлове приміщення площею 163,3 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 44, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
10. Надати безоплатно в користування для здійснення статутних завдань Білоцерківській міській раді організації ветеранів України нежитлове приміщення площею 74,0 м , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, б-р. Олександрійський, 80, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
11. Надати безоплатно в користування для здійснення статутних завдань Білоцерківській міській раді організації ветеранів України нежитлове приміщення площею 31,3 м , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Таращанська, 161, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
12. Надати безоплатно в користування для здійснення статутних завдань Білоцерківській міській раді організації ветеранів України нежитлове приміщення площею 68,9 м , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Леваневського, 55, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
Чорнобильці, діти війни, інваліди
13. Надати безоплатно в користування для здійснення статутних завдань Білоцерківській громадській організації інвалідів-ліквідаторів Чорнобиля нежитлове приміщення площею 25,3 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса,3, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
14. Встановити міжнародному фонду «Відродження Чорнобиля» пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ в рік за оренду нежитлового приміщення площею 83,4 м 2 , розташованого за адресою: м. Біла Церква, б-р. Олександрійський, 125, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
15. Встановити Білоцерківській міській громадській організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ в рік за оренду нежитлового приміщення площею 17,9 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 3,з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
16. Встановити Білоцерківській . міській громадській організації «Діти війни» пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ в рік за оренду нежитлового приміщення площею 10,2 м , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Східна, 22, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
17. Встановити Білоцерківському міському товариству інвалідів «Фенікс» КОО «Союз організації інвалідів України» пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ в рік за оренду нежитлового приміщення площею 42,8 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Героїв Небесної Сотні, 7, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
18. Встановити Білоцерківському міському товариству інвалідів «Фенікс» КОО «Союз організації інвалідів України» пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ в рік за оренду нежитлового приміщення площею 11,5м , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Леваневського, 55, з 01 січня 2017 року по Зігрудня 2017 року.
19. Встановити навчально-виробничому підприємству «Інвапром» Білоцерківського міського товариства інвалідів «Фенікс» пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ в рік за оренду нежитлового приміщення площею 200,8 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Героїв Небесної Сотні, 17, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
"Міськреклама", Архітектурно-планувальне бюро
. Відмовити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Міськреклама» у встановленні пільгової орендної плати в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м 2 за оренду нежитлового приміщення площею 35,1 м 2 що . знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Росьова, 7, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
21. Відмовити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Міськреклама» у встановленні пільгової орендної плати в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м 2 за оренду нежитлового приміщення площею 30,0 м 2 що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Росьова, 7, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
22. Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Архітектурно-планувальне бюро» пільгову орендну ставку у відсотках до вартості нерухомого майна, визначеної експертним шляхом в розмірі 5% для розрахунку плати за оренду нежитлових приміщень площею 89,6 м 2 , що знаходяться за адресою: м. Біла Церква, б-р. Олександрійський, з Оісічня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
23. Встановити комунальному дрібно-роздрібному підприємству «Забота» пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ в рік за оренду нежитлового приміщення площею 26,7м2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Партизанська 18, з 01 січня 2017 року по Зігрудня 2017 року.
Аптеки
24. Встановити комунальному підприємству «Аптека № 113» пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за оренду нежитлових приміщень, площею 94,6 м 2 , що знаходяться за адресою: м. Біла Церква, б-р. Олександрійський, 137, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
25. Встановити комунальному підприємству «Аптека № 113» пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за оренду нежитлових приміщень, площею 45,8 м 2 , що знаходяться за адресою: м. Біла Церква, вул. Семашка,9, з 01 січня 2017 - року по 31 грудня 2017 року.
26. Встановити комунальному підприємству «Аптека № 62» пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за оренду нежитлових приміщень, площею 156,4 м 2 , що знаходяться за адресою: м. Біла Церква, вул. Гоголя, 42/17, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
27. Встановити комунальному підприємству «Аптека № 62» пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за оренду нежитлових приміщень, площею 40,5 м 2 , що знаходяться за адресою: м. Біла Церква, вул. Гоголя, 42/17, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
28. Встановити комунальному підприємству «Аптека № 89» пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ в рік за оренду нежитлових приміщень, площею 62,6 м 2 , що знаходяться за адресою: м. Біла Церква, вул. І. Кожедуба, 155, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
29. Встановити комунальному підприємству «Аптека № 181» пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за оренду нежитлових приміщень, площею 159,7 м 2 , що знаходяться за адресою: м. Біла Церква, вул. Карбишева, 63, з Оісічня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
30. Встановити комунальному підприємству «Аптека № 181» пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ в рік за оренду нежитлових приміщень, площею 93,5 м 2 , що використовуються для виготовлення ліків за рецептами , які знаходяться за адресою: м. Біла Церква, вул. Карбишева, 63, з Оісічня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
31. Встановити комунальному підприємству «Аптека № 181» пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за оренду нежитлового приміщення, площею 18,8 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Карбишева, 12 з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
32. Встановити комунальному підприємству «Аптека № 1» пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ в рік за оренду нежитлових приміщень, площею 226,3 м , що використовуються для виготовлення ліків за рецептами, які знаходяться за адресою: м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 64/2, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
33. Встановити комунальному підприємству «Аптека № 1» пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ за 1 м 2 , за оренду нежитлових приміщень, площею 662,1 м 2 , що знаходяться за адресою: м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 64/2, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
34. Встановити Підприємству «Аптека № 245» пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ в рік за оренду нежитлових приміщень, площею 246,5 м 2 , що знаходяться за адресою: м. Біла Церква, вул. Водопійна, 19, з Оісічня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
35. Встановити Підприємству «Аптека № 245» пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за оренду нежитлових приміщень, площею 24,21 м 2 , що знаходяться за адресою: м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 49, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
Радіо, органний зал, театр
36. Встановити Редакції Білоцерківського міського радіомовлення-комунальне підприємство пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ в рік за оренду нежитлового приміщення площею 40,4 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Партизанська, 18, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
37. Встановити комунальному закладу Білоцерківської міської ради «Білоцерківський міський будинок органної та камерної музики» пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ в рік за оренду нежитлового приміщення площею 774,3 м , розташованого за адресою: м. Біла Церква, Соборна площа, 4, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
38. Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» пільгову орендну ставку у відсотках до вартості нерухомого майна, визначеної експертним шляхом в розмірі 5 % для розрахунку плати за оренду нежитлових приміщень площею 366,41 м 2 , розташованих за адресою: м. Біла Церква, б-р. Олександрійський,94, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
39. Встановити комунальному підприємству Київської обласної ради «Київський академічний «Обласний музично-драматичний театр ім. П.К.Саксаганського» пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ в рік за оренду нежитлового підвального приміщення площею 252,1 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса,3, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
Профспілки
40. Встановити Білоцерківській міській організації профспілки працівників культури пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м 2 на нежитлове приміщення площею 30,23 м ,що знаходиться за адресою : м. Біла Церква, Торгова площа, 16, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
41. Встановити Білоцерківській міській організації профспілок працівників житлово-комунального господарства , місцевої промисловості, побутового обслуговування населення пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 • м 2 на нежитлове приміщення площею 36,5 м 2 розташоване за адресою: м. Біла Церква, Торгова площа, 16, з 01 січня 2017року по 31 грудня 2017 року.
42. Встановити Білоцерківському міському комітету профспілки працівників державних установ пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м 2 за оренду нежитлового приміщення площею 16,0 м 2 , що знаходиться за адресою: м.Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 38/12, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
Церкви
43. Встановити Українській Православній Церкви, парафії Святителя Луки Войно- Ясенецького пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ в рік за оренду нежитлового приміщення площею 219,7 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 49, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
44. Встановити Євангельській християнській церкві "Джерело життя" пільгову орендну ставку у відсотках до вартості нерухомого майна, визначеної експертним шляхом в розмірі 2 % для розрахунку плати за оренду нежитлових приміщень площею І поверху 931,26 м 2 та підвалу площею 72,7 м 2 , розташованих за адресою: м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 19/1, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
45. Встановити Релігійній громаді Українській Греко-католицькій церкви парафії Різдва Христового пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ в рік за оренду нежитлового приміщення площею 17,9 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 3, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
Навчальні та культурні заклади
49. Встановити приватному навчально-виховному комплексу «Загальноосвітня школа І-ІП ступеня - дитячий садок «Міцва-613» пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ в рік за оренду нежитлових приміщень площею 1613,6 м 2 , розташованих за адресою: м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
50. Встановити Білоцерківському інституту економіки та управління вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» пільгову орендну ставку у відсотках до вартості нерухомого майна, визначеної експертним шляхом, в розмірі 3% для розрахунку плати за оренду нежитлових приміщень площею 2215,1 м 2 та підвалу 516,3 м 2 , що знаходяться за. адресою: м. Біла Церква, пров. 2-й Героїв Крут,42, з Оісічня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
51. Встановити Академічній художній школі пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м 2 за оренду нежитлового приміщення площею 115,9 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, б-р. Олександрійський, 64, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
52. Встановити Товариству польської культури ім. 3. Красинського пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м 2 за оренду нежитлового приміщення площею 18,8 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, Торгова площа, 16, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
Громадські та спортивні заклади
53. Встановити Білоцерківському районному товариству бджолярів для здійснення статутних завдань пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м 2 за оренду нежитлового приміщення площею 17,5 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 44, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
54. Встановити Білоцерківській міській громадській організації «Щаслива родина» пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м 2 за оренду нежитлового приміщення площею 32,2 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, Гайова, 4, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
55. Встановити громадській організації « Айкідо Айкікай Київської області» пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м 2 за оренду нежитлового приміщення площею 40,0 м 2 що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, Гайок, б/н, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
56. Встановити громадській організації « Айкідо Айкікай Київської області» пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м за оренду нежитлового приміщення площею 34,0 м 2 що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Водопійна, 22, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
57. Встановити громадській організації «Академія традиційного карате-до» пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м 2 за оренду нежитлового приміщення площею 237,8 м 2 що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Героїв Небесної Сотні, 46а, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
58. Встановити громадській організації «Академія традиційного карате-до» пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м 2 за оренду нежитлового приміщення площею 61,6 м що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, б-р. Олександрійський ,149, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
59. Встановити Білоцерківській міській громадській організації «Прозріння» пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м за оренду нежитлового приміщення площею 48,4 м 2 що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, б-р. Олександрійський ,40, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
60. Встановити Білоцерківському міському осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Молода Просвіта» для здійснення статутних завдань пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м 2 за оренду нежитлового приміщення площею 25,1 м , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 11, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
61. Встановити міськрайонному об'єднанню Всеукраїнського товариства «Просвіта» пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м за оренду нежитлового приміщення площею 30,3 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Ярослава МудрогоДІ, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
62. Встановити Київській обласній асоціації аптечних працівників пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м 2 за оренду нежитлового приміщення площею 17,0 м що знаходяться за адресою: м. Біла Церква, вул. Водопійна, 19, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
63. Встановити Білоцерківській міській громадській організації «Асоціація депутатів Білоцерківської міської ради» пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за їм оренду нежитлового приміщення площею 18,3 м , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Партизанська, 18, з 01 січня 2017 : року по 31 грудня 2017 року.
ФОП (підприємці мають групу інвалідності)
64. Встановити фізичній особі - підприємцю Липовому М.М. пільгову орендну плату в розмірі у відсотках до вартості нерухомого майна, визначеної експертним шляхом в розмірі 2 % для розрахунку плати за оренду нежитлових приміщень площею 16,9 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Таращанська, 163а, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
65. Встановити фізичній особі - підприємцю Лященку О.О. пільгову орендну плату в розмірі у відсотках до вартості нерухомого майна, визначеної експертним шляхом в розмірі 10 % для розрахунку плати за оренду нежитлових приміщень площею 28,3 м , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул.. Ярослава Мудрого,49, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
БВАК, Тролейбусне управління
66. Дозволити комунальному підприємству Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс, при передачі в оренду нежитлових приміщень з 01 січня 2017 року по . 31 грудня 2017 року, встановити пільгові орендні ставки із розрахунку, щоб орендна плата становила за 1 м 2 за перший місяць оренди приміщень, які використовуються для: - Розміщення офісів - 25грн. без ПДВ. - Розміщення виробництва, складів та інших видів діяльності - 16.67 грн. без ПДВ. - Розміщення авіаційних підприємств з технічного обслуговування повітряних суден в корпусах ангарного типу №1 та №1 а -8.33грн. без ПДВ
67. Дозволити -• комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Тролейбусне управління», при передачі в оренду нежитлових приміщень з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року встановити пільгові орендні із розрахунку, щоб орендна плата становила за ї м за перший місяць оренди приміщень, які використовуються для: - Розміщення офісів-18.00грн.( в т.ч. ПДВ ); - Розміщення навчальних закладів - 36.00грн. (в т.ч. ПДВ); - Розміщення складів-18.00грн. (в т.ч. ПДВ) ; - Розміщення виробництва та інших видів діяльності-24.00грн. ( в т.ч. ПДВ).
Афганці, ветерани
68. Надати безоплатно в користування для здійснення статутних завдань Білоцерківській міській громадській організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів - інтернаціоналістів) нежитлове приміщення площею 58,0 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Олеся Гончара, 20, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
69. Надати безоплатно в користування для здійснення статутних завдань Білоцерківській організації Всеукраїнського об'єднання ветеранів нежитлове приміщення площею 37,6 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 3, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.
70. Встановити Білоцерківській міській громадській організації «Ветерани Чорнобиля» пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м 2 за оренду нежитлового приміщення площею 50,3 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Некрасова, 46, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.