66 організацій у Білій Церкві отримали пільги у сплаті за оренду комунального майна

Минулого року БЦ News звертав увагу на рішення сесії Білоцерківської міської ради про надання пільги з оплати оренди комунальних приміщень. Це обійшлося у 2016 році міській скарбниці у 2, 5 млн. грн. Організацій-пільговиків, які мало або зовсім не сплачують за оренду комунального майна у минулому році було аж 87. Тоді ж думали серйозно переглянути список, проте не вийшло. 23 лютого 2017 року на сесії Білоцерківської міської ради винесли аналогічний проект рішення, який передбачає надання пільг на оренду плату упродовж цього року 71 організації, серед яких є ветеранські організації, ФОПи, церкви, ветерани спецслужб, приватні школи тощо. При цьому осередки партій ВО "Батьківщина", ВО "Свобода" відмовилися від своїх пільг на оренду комунальних приміщень, а також запропонували скасувати таку пільгу осередку партії "Рідне місто" та Українській Республіканській партії. Також управлінню комунального майна та концесії знову доручили перевірити чи справді діють організації, які отримують пільги, та доповісти про це упродовж місяця. Пропонуємо до вашої уваги перелік суб'єктів, які отримали пільгу на 2017 рік:

Ветерани, учасники бойових дій, військовослужбовці

1. Надати безоплатно в користування для здійснення статутних завдань громадській організації «Білоцерківський міський комітет сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій та ветеранів війни» нежитлове приміщення площею 32,7 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, З, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

2. Надати безоплатно в користування для здійснення статутних завдань громадській організації Всеукраїнської спілки інвалідів і ветеранів війни в Афганістані «Десантне братство» нежитлове приміщення площею 20,0 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса,3, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

3. Надати безоплатно в користування для здійснення статутних завдань Білоцерківському міському відділенню Української асоціації звільнених в запасах кадрових військовослужбовців нежитлове приміщення площею 31,7 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Олеся Гончара, 20, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

4. Надати безоплатно в користування для здійснення статутних завдань Білоцерківському міському осередку Всеукраїнської громадської організації «Асоціація соціальної підтримки і захисту співробітників спецслужб України «Співдружність» нежитлове приміщення площею 20,2 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 3, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

Інваліди війни, ветерани

5. Надати безоплатно в користування для здійснення статутних завдань Білоцерківській міській громадській організації Всеукраїнської організації інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій нежитлове приміщення площею 15,8 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, З, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року

6. Надати безоплатно в користування для здійснення статутних завдань Білоцерківській міській раді організації ветеранів України нежитлове приміщення площею 39,9 м , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, пров. 2-ий Курсовий, 14а, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

7. Надати безоплатно в користування для здійснення статутних завдань Білоцерківській міській раді організації ветеранів України нежитлове приміщення площею 47,2 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, 2146 , з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

8. Надати безоплатно в користування для здійснення статутних завдань Білоцерківській міській раді організації ветеранів України нежитлове приміщення площею 26,2 м , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Шолом Алейхема, 96, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

9. Надати безоплатно в користування для здійснення статутних завдань Білоцерківській міській раді організації ветеранів України нежитлове приміщення площею 163,3 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 44, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

10. Надати безоплатно в користування для здійснення статутних завдань Білоцерківській міській раді організації ветеранів України нежитлове приміщення площею 74,0 м , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, б-р. Олександрійський, 80, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

11. Надати безоплатно в користування для здійснення статутних завдань Білоцерківській міській раді організації ветеранів України нежитлове приміщення площею 31,3 м , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Таращанська, 161, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

12. Надати безоплатно в користування для здійснення статутних завдань Білоцерківській міській раді організації ветеранів України нежитлове приміщення площею 68,9 м , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Леваневського, 55, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

Чорнобильці, діти війни, інваліди

13. Надати безоплатно в користування для здійснення статутних завдань Білоцерківській громадській організації інвалідів-ліквідаторів Чорнобиля нежитлове приміщення площею 25,3 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса,3, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

14. Встановити міжнародному фонду «Відродження Чорнобиля» пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ в рік за оренду нежитлового приміщення площею 83,4 м 2 , розташованого за адресою: м. Біла Церква, б-р. Олександрійський, 125, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

15. Встановити Білоцерківській міській громадській організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ в рік за оренду нежитлового приміщення площею 17,9 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 3,з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

16. Встановити Білоцерківській . міській громадській організації «Діти війни» пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ в рік за оренду нежитлового приміщення площею 10,2 м , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Східна, 22, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

17. Встановити Білоцерківському міському товариству інвалідів «Фенікс» КОО «Союз організації інвалідів України» пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ в рік за оренду нежитлового приміщення площею 42,8 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Героїв Небесної Сотні, 7, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

18. Встановити Білоцерківському міському товариству інвалідів «Фенікс» КОО «Союз організації інвалідів України» пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ в рік за оренду нежитлового приміщення площею 11,5м , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Леваневського, 55, з 01 січня 2017 року по Зігрудня 2017 року.

19. Встановити навчально-виробничому підприємству «Інвапром» Білоцерківського міського товариства інвалідів «Фенікс» пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ в рік за оренду нежитлового приміщення площею 200,8 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Героїв Небесної Сотні, 17, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

"Міськреклама", Архітектурно-планувальне бюро

. Відмовити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Міськреклама» у встановленні пільгової орендної плати в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м 2 за оренду нежитлового приміщення площею 35,1 м 2 що . знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Росьова, 7, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

21. Відмовити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Міськреклама» у встановленні пільгової орендної плати в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м 2 за оренду нежитлового приміщення площею 30,0 м 2 що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Росьова, 7, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

22. Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Архітектурно-планувальне бюро» пільгову орендну ставку у відсотках до вартості нерухомого майна, визначеної експертним шляхом в розмірі 5% для розрахунку плати за оренду нежитлових приміщень площею 89,6 м 2 , що знаходяться за адресою: м. Біла Церква, б-р. Олександрійський, з Оісічня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

23. Встановити комунальному дрібно-роздрібному підприємству «Забота» пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ в рік за оренду нежитлового приміщення площею 26,7м2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Партизанська 18, з 01 січня 2017 року по Зігрудня 2017 року.

Аптеки

24. Встановити комунальному підприємству «Аптека № 113» пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за оренду нежитлових приміщень, площею 94,6 м 2 , що знаходяться за адресою: м. Біла Церква, б-р. Олександрійський, 137, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

25. Встановити комунальному підприємству «Аптека № 113» пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за оренду нежитлових приміщень, площею 45,8 м 2 , що знаходяться за адресою: м. Біла Церква, вул. Семашка,9, з 01 січня 2017 - року по 31 грудня 2017 року.

26. Встановити комунальному підприємству «Аптека № 62» пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за оренду нежитлових приміщень, площею 156,4 м 2 , що знаходяться за адресою: м. Біла Церква, вул. Гоголя, 42/17, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

27. Встановити комунальному підприємству «Аптека № 62» пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за оренду нежитлових приміщень, площею 40,5 м 2 , що знаходяться за адресою: м. Біла Церква, вул. Гоголя, 42/17, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

28. Встановити комунальному підприємству «Аптека № 89» пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ в рік за оренду нежитлових приміщень, площею 62,6 м 2 , що знаходяться за адресою: м. Біла Церква, вул. І. Кожедуба, 155, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

29. Встановити комунальному підприємству «Аптека № 181» пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за оренду нежитлових приміщень, площею 159,7 м 2 , що знаходяться за адресою: м. Біла Церква, вул. Карбишева, 63, з Оісічня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

30. Встановити комунальному підприємству «Аптека № 181» пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ в рік за оренду нежитлових приміщень, площею 93,5 м 2 , що використовуються для виготовлення ліків за рецептами , які знаходяться за адресою: м. Біла Церква, вул. Карбишева, 63, з Оісічня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

31. Встановити комунальному підприємству «Аптека № 181» пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за оренду нежитлового приміщення, площею 18,8 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Карбишева, 12 з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

32. Встановити комунальному підприємству «Аптека № 1» пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ в рік за оренду нежитлових приміщень, площею 226,3 м , що використовуються для виготовлення ліків за рецептами, які знаходяться за адресою: м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 64/2, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

33. Встановити комунальному підприємству «Аптека № 1» пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ за 1 м 2 , за оренду нежитлових приміщень, площею 662,1 м 2 , що знаходяться за адресою: м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 64/2, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

34. Встановити Підприємству «Аптека № 245» пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ в рік за оренду нежитлових приміщень, площею 246,5 м 2 , що знаходяться за адресою: м. Біла Церква, вул. Водопійна, 19, з Оісічня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

35. Встановити Підприємству «Аптека № 245» пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за оренду нежитлових приміщень, площею 24,21 м 2 , що знаходяться за адресою: м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 49, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

Радіо, органний зал, театр

36. Встановити Редакції Білоцерківського міського радіомовлення-комунальне підприємство пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ в рік за оренду нежитлового приміщення площею 40,4 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Партизанська, 18, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

37. Встановити комунальному закладу Білоцерківської міської ради «Білоцерківський міський будинок органної та камерної музики» пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ в рік за оренду нежитлового приміщення площею 774,3 м , розташованого за адресою: м. Біла Церква, Соборна площа, 4, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

38. Встановити комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» пільгову орендну ставку у відсотках до вартості нерухомого майна, визначеної експертним шляхом в розмірі 5 % для розрахунку плати за оренду нежитлових приміщень площею 366,41 м 2 , розташованих за адресою: м. Біла Церква, б-р. Олександрійський,94, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

39. Встановити комунальному підприємству Київської обласної ради «Київський академічний «Обласний музично-драматичний театр ім. П.К.Саксаганського» пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ в рік за оренду нежитлового підвального приміщення площею 252,1 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса,3, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

Профспілки

40. Встановити Білоцерківській міській організації профспілки працівників культури пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м 2 на нежитлове приміщення площею 30,23 м ,що знаходиться за адресою : м. Біла Церква, Торгова площа, 16, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

41. Встановити Білоцерківській міській організації профспілок працівників житлово-комунального господарства , місцевої промисловості, побутового обслуговування населення пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 • м 2 на нежитлове приміщення площею 36,5 м 2 розташоване за адресою: м. Біла Церква, Торгова площа, 16, з 01 січня 2017року по 31 грудня 2017 року.

42. Встановити Білоцерківському міському комітету профспілки працівників державних установ пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м 2 за оренду нежитлового приміщення площею 16,0 м 2 , що знаходиться за адресою: м.Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 38/12, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

Церкви

43. Встановити Українській Православній Церкви, парафії Святителя Луки Войно- Ясенецького пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ в рік за оренду нежитлового приміщення площею 219,7 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 49, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

44. Встановити Євангельській християнській церкві "Джерело життя" пільгову орендну ставку у відсотках до вартості нерухомого майна, визначеної експертним шляхом в розмірі 2 % для розрахунку плати за оренду нежитлових приміщень площею І поверху 931,26 м 2 та підвалу площею 72,7 м 2 , розташованих за адресою: м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 19/1, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

45. Встановити Релігійній громаді Українській Греко-католицькій церкви парафії Різдва Христового пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ в рік за оренду нежитлового приміщення площею 17,9 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 3, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

Навчальні та культурні заклади

49. Встановити приватному навчально-виховному комплексу «Загальноосвітня школа І-ІП ступеня - дитячий садок «Міцва-613» пільгову орендну плату в розмірі 1 грн. без ПДВ в рік за оренду нежитлових приміщень площею 1613,6 м 2 , розташованих за адресою: м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

50. Встановити Білоцерківському інституту економіки та управління вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» пільгову орендну ставку у відсотках до вартості нерухомого майна, визначеної експертним шляхом, в розмірі 3% для розрахунку плати за оренду нежитлових приміщень площею 2215,1 м 2 та підвалу 516,3 м 2 , що знаходяться за. адресою: м. Біла Церква, пров. 2-й Героїв Крут,42, з Оісічня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

51. Встановити Академічній художній школі пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м 2 за оренду нежитлового приміщення площею 115,9 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, б-р. Олександрійський, 64, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

52. Встановити Товариству польської культури ім. 3. Красинського пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м 2 за оренду нежитлового приміщення площею 18,8 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, Торгова площа, 16, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

Громадські та спортивні заклади

53. Встановити Білоцерківському районному товариству бджолярів для здійснення статутних завдань пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м 2 за оренду нежитлового приміщення площею 17,5 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 44, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

54. Встановити Білоцерківській міській громадській організації «Щаслива родина» пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м 2 за оренду нежитлового приміщення площею 32,2 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, Гайова, 4, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

55. Встановити громадській організації « Айкідо Айкікай Київської області» пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м 2 за оренду нежитлового приміщення площею 40,0 м 2 що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, Гайок, б/н, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

56. Встановити громадській організації « Айкідо Айкікай Київської області» пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м за оренду нежитлового приміщення площею 34,0 м 2 що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Водопійна, 22, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

57. Встановити громадській організації «Академія традиційного карате-до» пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м 2 за оренду нежитлового приміщення площею 237,8 м 2 що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Героїв Небесної Сотні, 46а, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

58. Встановити громадській організації «Академія традиційного карате-до» пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м 2 за оренду нежитлового приміщення площею 61,6 м що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, б-р. Олександрійський ,149, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

59. Встановити Білоцерківській міській громадській організації «Прозріння» пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м за оренду нежитлового приміщення площею 48,4 м 2 що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, б-р. Олександрійський ,40, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

60. Встановити Білоцерківському міському осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Молода Просвіта» для здійснення статутних завдань пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м 2 за оренду нежитлового приміщення площею 25,1 м , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 11, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

61. Встановити міськрайонному об'єднанню Всеукраїнського товариства «Просвіта» пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м за оренду нежитлового приміщення площею 30,3 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Ярослава МудрогоДІ, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

62. Встановити Київській обласній асоціації аптечних працівників пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м 2 за оренду нежитлового приміщення площею 17,0 м що знаходяться за адресою: м. Біла Церква, вул. Водопійна, 19, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

63. Встановити Білоцерківській міській громадській організації «Асоціація депутатів Білоцерківської міської ради» пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за їм оренду нежитлового приміщення площею 18,3 м , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Партизанська, 18, з 01 січня 2017 : року по 31 грудня 2017 року.

ФОП (підприємці мають групу інвалідності)

64. Встановити фізичній особі - підприємцю Липовому М.М. пільгову орендну плату в розмірі у відсотках до вартості нерухомого майна, визначеної експертним шляхом в розмірі 2 % для розрахунку плати за оренду нежитлових приміщень площею 16,9 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Таращанська, 163а, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

65. Встановити фізичній особі - підприємцю Лященку О.О. пільгову орендну плату в розмірі у відсотках до вартості нерухомого майна, визначеної експертним шляхом в розмірі 10 % для розрахунку плати за оренду нежитлових приміщень площею 28,3 м , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул.. Ярослава Мудрого,49, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

БВАК, Тролейбусне управління

66. Дозволити комунальному підприємству Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс, при передачі в оренду нежитлових приміщень з 01 січня 2017 року по . 31 грудня 2017 року, встановити пільгові орендні ставки із розрахунку, щоб орендна плата становила за 1 м 2 за перший місяць оренди приміщень, які використовуються для: - Розміщення офісів - 25грн. без ПДВ. - Розміщення виробництва, складів та інших видів діяльності - 16.67 грн. без ПДВ. - Розміщення авіаційних підприємств з технічного обслуговування повітряних суден в корпусах ангарного типу №1 та №1 а -8.33грн. без ПДВ

67. Дозволити -• комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Тролейбусне управління», при передачі в оренду нежитлових приміщень з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року встановити пільгові орендні із розрахунку, щоб орендна плата становила за ї м за перший місяць оренди приміщень, які використовуються для: - Розміщення офісів-18.00грн.( в т.ч. ПДВ ); - Розміщення навчальних закладів - 36.00грн. (в т.ч. ПДВ); - Розміщення складів-18.00грн. (в т.ч. ПДВ) ; - Розміщення виробництва та інших видів діяльності-24.00грн. ( в т.ч. ПДВ).

Афганці, ветерани

68. Надати безоплатно в користування для здійснення статутних завдань Білоцерківській міській громадській організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів - інтернаціоналістів) нежитлове приміщення площею 58,0 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Олеся Гончара, 20, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

69. Надати безоплатно в користування для здійснення статутних завдань Білоцерківській організації Всеукраїнського об'єднання ветеранів нежитлове приміщення площею 37,6 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 3, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.

70. Встановити Білоцерківській міській громадській організації «Ветерани Чорнобиля» пільгову орендну плату в розмірі 5 грн. без ПДВ за 1 м 2 за оренду нежитлового приміщення площею 50,3 м 2 , що знаходиться за адресою: м. Біла Церква, вул. Некрасова, 46, з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року.