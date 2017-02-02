Чому села не хочуть об'єднуватися з Білою Церквою?

17 лютого міський голова Білої Церкви Геннадій Дикий провів брифінг, на якому повідомив про те, як проходить процес перемовин щодо створення Білоцерківської об’єднаної територіальної громади. Міський голова зазначив, що 25 травня 2016 року Біла Церква ініціювала добровільне об’єднання громад сіл, селищ з адміністративним центром у місті Біла Церква, запросивши до такого об’єднання низку сусідніх населених пунктів, зокрема і безпосередніх наших сусідів – с. Шкарівку, с. Фурси, с. Пилипча, с. Піщана та с. Терезене.

«8 вересня 2016 року депутати Білоцерківської міської ради прийняли рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад. Було надіслано пропозиції щодо об’єднання суміжним територіальним громадам, для вивчення та проведення громадських обговорень в своїх громадах. Нами були проведені особисті зустрічі з усіма сільськими головами. Від Фурсівської сільської ради не надійшло будь-яких відповідей та інформацій щодо обговорення пропозиції, а від Шкарівського сільського голови надійшов лист, в якому він повідомляє, що «вважаємо неприйнятним надавати згоду щодо приєднання в Білоцерківську об’єднань територіальну громаду з адміністративним центром в місті Біла Церква», - сказав на брифінгу мер.

Геннадій Дикий вважає, що не бажання обговорювати це питання може свідчити про бездіяльність керівників вказаних громад, яка тягне за собою позбавлення права вибору жителів цих громад, а територіальну громаду міста Біла Церква - скористатись можливістю об’єднання. Детальніше його виступ можна прочитати на сайті Білоцерківської міської ради. Нагадаємо лише, що об'єднання для Білої Церкви вкрай важливе, адже нині місто займає понад 6319 га землі, а юридично його межі охоплюють лише близько 3368 га, тому такі гіганти промисловості, як, приміром, "Росава" сплачують мільйонні податки у Шкарівську сільську раду. Проте це не єдине підприємство, яке фактично працює в Білій Церкві, а платить податки довколишнім селам.

Журналіст БЦ News взяв коментар у сільських голів тих сіл, які межують з Білою Церквою, аби дізнатися, чому села не хочуть об’єднуватися з Білою Церквою.

Фурсівська сільська рада

Микола Фурсенко, голова Фурсівської сільської ради: «Ми своє рішення щодо об’єднання направили Білій Церкві ще восени 2016 року, адже у нас це питання обговорювалося і не один раз. Наша думка така: об’єднання – це спроба знищити місцеве самоврядування на селі, адже потім будуть перевибори і сільської ради вже не буде, натомість від нас буде всього один депутат. Це не децентралізація, а повна централізація. З нас уся Європа сміється. Подивіться як у Білій Церкві виглядають такі мікрорайони, як Залізничне селище, Гайок, оце і нас таке чекає. Хто до нас дійде? Хто буде обслуговувати 120 км наших доріг, 4, 5 тисяч дворів? До нас висловили бажання приєднатися Пищики, Безугляки, Трушки, Матюші, тому що історично так склалося, що ми спільно працюємо, раніше мали один колгосп, побудована одна школа на всі ці села. Не можна проводити об’єднання однієї громади за рахунок інтересів інших громад. Ми не заперечуємо, щоб місто забрало свої землі, але вони їх до сих пір юридично не оформили. Та й подивіться, що робиться на тих землях біля Гайка нині».

Терезенська селищна рада

Володимир Гаєвський, голова Терезенської селищної ради: «Ми теж не хочемо об’єднуватися. А що Біла Церква захотіла б об’єднатися з Києвом і бути там, як то кажуть на «задворках»? У нас нормальний бюджет, нормально розвивається село. А після об’єднання ми віддамо свої доходи в спільний бюджет, а нам взамін що дадуть, одні «шкурки»? Геннадій Дикий нам казав, що от ви користуєтесь водою, білоцерківськими школами, садочками, лікарнями. Але, по-перше, якщо наші мешканці їдуть в білоцерківську лікарню, то платять там благодійний внесок. По-друге, у нас є своя школа і садочок. А за воду підприємства платять, заключивши договір з водопостачальною організацією. Точно так само Біла Церква платить за газ, заключивши договір з «Київоблгаз». До того ж білоцерківці часто звертаються у районну лікарню та районний пологовий будинок. Їм же не відмовляють в обслуговуванні.

Ми хотіли об’єднатися спершу з Сидорами, Дроздами, Глушками, Храпачами, але потім ці села відмовилися, тому планували об’єднатися з Вільною Тарасівкою, проте, на жаль, нам не дозволили, бо потрібно, щоб у нашій громаді у школу ходило 250 учнів, а у садочок – 100 діток, а в нас поки стільки дітей не має. Але ж об’єднання тому і називається добровільним, що ми маємо право погодитися чи не погодитися на власний розсуд».

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Пилипчанська сільська рада

Василь Ярмола, голова Пилипчанської сільської ради: ми провели обговорення цього питання і вирішили створити робочу групу для детальнішого вивчення питання з числа представників сільської громади та представників Білої Церкви, таким чином ми ще перебуваємо на стадії обговорення.

Шкарівська сільська рада

Дмитро Лужецький, юрист Шкарівської сільської ради: Хочу зазначити, що задовго до того, як Біла Церква надіслала нам запрошення на приєднання, а саме півтори роки тому, ми самостійно розіслали запрошення до об’єднання у довколишні 17 населених пунктів, відгукнулися лише Бикова Гребля, Коженики, Поправка. Нам цього цілком достатньо для об’єднання. Хочу нагадати, що ні один міський голова Білої Церкви не зробив межі міста, вони не думають про своїх мешканців, які живуть на масивах, що тепер юридично знаходяться на землях Шкарівської сільської ради, а за радянських часів були землями Білоцерківського району. Ми створюємо всі умови, зокрема робимо найменші податкові ставки, щоб до нас йшли реєструватися підприємці. У нас є час і бажання вислухати кожного підприємця.

Обговорення щодо об’єднання з Білою Церквою у нас пройшло, ми надіслали відповідь Білій Церкві у встановлені законом терміни.

Щодо того ніби наші мешканці користуються інфраструктурою вашого міста, то хочу нагадати, що наша школа визнана опорною школою Київської області, у нас сучасне шкільне обладнання. А те, що дітей з Таращанського масиву не беруть у музичну школу в Білій Церкві, бо вони юридично прописані в с. Шкарівка, то це питання до міської влади: чи можна так діяти зі своїми мешканцями? Також білоцерківці їздять до нас на роботу, зокрема на наше підприємство «Укрюг».

А якщо ми об’єднаємося, то від нашої громади буде лише один депутат! Що може вирішити один депутат? Ми маємо свої свердловини питної води, а їх треба обслуговувати, маємо свій ЖЕК. Хто цим буде займатися після об’єднання? Об’єдання воно на то й добровільне, щоб робити його без примусу».

Піщанська сільська рада

Василь Музика, голова Піщанської сільської ради: Ми обговорення пропозиції про об’єднання з Білою Церквою обговорили громадою. Вирішили, що поки наш бюджет дозволяє нам утримувати село, це питання поки не на часі. Маємо свою школу, садочок, амбулаторію сімейної медицини зі стоматологічним кабінетом, вуличне освітлення, централізоване водопостачання. Думаємо, як провести централізоване водовідведення. Тому поки що від об’єднання утримуємося, проте продовжуємо вивчати це питання.