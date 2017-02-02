Коли у Білій Церкві наведуть лад з численними наливайками?

14 лютого на засіданні виконавчого комітету розглядалося питання встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, у тому числі тих, які продають спиртні напої. Зокрема, одним із пунктів проекту рішення виконкому було встановлення режиму роботи павільйону по продажу продовольчих товарів за адресою: вул. Дачна в районі житлового будинку №44. У цьому павільйоні є відділ продажу алкоголю. Магазин знаходиться поруч з трьома дитячими садочками. Після обговорення цей пункт рішення зняли з розгляду.

Проте питання із розливайками у Білій Церкві ніяк не може вирішитися. Журналісти, які бувають на засіданнях виконавчого комітету чи передсесійних комісіях, а також ті уважні мешканці, які переглядають прямі трансляції, неодноразово ставали свідками того, як обговорюється проблема з численними наливайками по місту, що продають сурогат, біля яких часто трапляються бійки і навіть вбивства, а мешканці довколишніх будинків змушені терпіти гамірливе сусідство.

Так ось, кожного разу під час такого обговорення з’ясовується, що міські чиновники кивають на поліцію, поліція доповідає, що всі наливайки, до яких були виклики, вноситься у протокол і передають їх на розгляд адмінкомісії, яка працює при місцевій владі, для накладання штрафу. Адмінкомісія, яку очолює заступник міського голови Інна Новогребельська, запевняє, що штрафують продавців алкоголю по декілька раз. Профільний відділ Білоцерківської міської ради також регулярно проводить рейди по таким закладам і навіть склали перелік злісних порушників та звернулися по ним до прокуратури і податкової, щоб ці заклади були позбавлені ліцензії на продаж алкоголю. Міський голова Геннадій Дикий кожного разу висловлює обуренням тим фактом, що у місті зростає дитячий алкоголізм, при цьому біля шкіл та садочків працюють магазини, де на розлив можна купити алкоголь.

Проте наразі всі наливайки у місті продовжують справно працювати. То чому, коли всі знають що робити та обурені численними випадками доступного продажу алкоголю, проблема не вирішується і коли від переведення стрілок перейдуть до дій, які б реально скоротили кількість місцевих генделиків?

Для того, аби білоцерківці знали, які думки у влади, поліції, громадських активістів, подаємо прямі цитати з їх виступів на публічних заходах.

24 січня 2017 р. Засідання постійних комісій Білоцерківської міської ради, на якому був присутній керівник Білоцерківської місцевої прокуратури

«Ми займалися цим питанням і тісно співпрацювали з поліцією і прокуратурою. Я поясню, чого вони не закриваються. Поліція тут ні до чого, вони приїжджають на всі наші виклики, все фіксують. Але потім підприємці приходять у торговий відділ на статус кафе і працюють по новій. Це гра без сенсу. Нам треба новий регуляторний акт», - розповів Олександр Магдич, громадський діяч.

«Я хочу упевнено заявити, що нікому за минулий рік не продовжували термін роботи як кафетерію. Вони самовільно, як потім з’ясувалося, пишуть собі кафетерій і подають до обласної податкової і отримують ліцензію. Ми зверталися до прокуратури на скасування цих ліцензій. На жаль, податкова дуже неохоче їх скасовує», - відповів Геннадій Дикий, мер Білої Церкви.

«Повірте мені, такі речі робилися раніше. Податкова напише таку відповідь, що, мовляв, у зв’язку з необхідністю наповнення бюджету вони не можуть скасувати ліцензії чи відмовити у їх продовженні таким магазинам. Тому це марна трата часу. Рік тому, на комісію по законності прийшли люди, що мешкають у будинку на Леваневського, саме по цій проблемі. Розглядалася вона ретельно. Тоді вирішили: взяти у поліції перелік кафе, де найчастіше відбуваються бійки, на які скаржаться жителі будинків, і подати цей перелік депутатам. Коли закінчується договір оренди землі цим кіоскам і вони приходять на продовження, відмовляти їм. Не буде договору оренди, вони не зможуть отримати ліцензію та й знести такий кіоск можна буде у законний спосіб силами нашої Інспекції з благоустрою», - радить Василь Савчук, колишній міський голова та депутат Білоцерківської міської ради.

27 грудня 2016 р. Засідання виконавчого комітету Білоцерківської міської ради

«Якщо неодноразово штрафувалася наливайка, а вони роблять, що хочуть, то можливо треба ставити питання про закриття цього магазину? Підприємець свідомо йде на штраф. То ми що взагалі не впливаємо на ситуацію в місті? Для чого взагалі виконком існує?» – запитує член виконкому Вадим Маршалок.

«Ви розглядаєте питання про погодження режиму роботи. Ми зараз не розглядаємо питання доцільності перебування цього МАФу на комунальній землі. Виносьте це питання на сесію, на земельну комісію» - пояснює начальник відділу торгового обслуговування Марія Беркут.

«Ні, почекайте, я теж не розумію. Ми боремося з ними, складаємо протоколи, а вони роблять, що хочуть. Якась має бути реакція», - вважає радник начальника поліції, член виконкому Сергій Рудюк.

«Зрозумійте правильно: статус кафетерію не дає права продажу алкогольних напоїв на розлив. Продаж алкоголю здійснюється тільки в кафе, барах та ресторанах. Відповідно до ліцензії, які вони отримують в податковій, їм рекомендують писати «магазин з кафетерієм», щоб отримати ліцензію на продаж пива. Підприємців вводять в оману, я їм неодноразово це пояснювала», - каже Марія Беркут.

“Проблема у місті ця існує давно. Жителі мікрорайонів, де є ці заклади, отакими сльозами плачуть. Я хочу вас запитати: міська рада як може прохати той орган, що видає ліцензію, про її скасування?», - допитувався Вадим Маршалок.

«Перевіряти такі заклади має повноваження поліція. За минулі два тижні від них на адмінкомісію жодного протоколу не надійшло. Позбавляти їх ліцензії ми не маємо права. Ми їх штрафуємо і по кілька раз. У нас немає повноважень їх закривати», - висловила свою думку Інна Новогребельська, заступник міського голови, керівник адміністративної комісії, яка й накладає штрафи на підприємців.

Ось такі діалоги можна почути на засіданні виконкому чи сесіях Білоцерківської міської ради. На жаль, жодного разу з цього приводу не виступили представники податкової інспекції.

Тож, коли у місті Біла Церква наведуть лад з численними розливайками, наразі невідомо.