У Білій Церкві демонтують кіоски з продажу хліба та холодильники біля МАФів

Тимчасову споруду для провадження підприємницької діяльності (холодильне обладнання для зберігання напоїв в кількості 8 одиниць) фізичної особи – підприємця Оненко Валентини Петрівни біля тимчасової споруди - кіоску по продажу продовольчих товарів в районі будинку №3 по вулиці Митрофанова в місті Біла Церква. Тимчасову споруду для провадження підприємницької діяльності (холодильне обладнання для зберігання напоїв в кількості 4 одиниць) фізичної особи – підприємця Ель Заєд Ніколас Юссеф біля тимчасової споруди - кіоску по продажу продовольчих товарів в районі будинку №59 по вулиці Леваневського в місті Біла Церква. Тимчасову споруду для провадження підприємницької діяльності (холодильне обладнання для зберігання напоїв в кількості 3 одиниці) фізичної особи – підприємця Дуднік Людмили Василівни біля тимчасової споруди - кіоску по продажу продовольчих товарів в районі гуртожитку БНАУ по вулиці Героїв Небесної Сотні в місті Біла Церква. Тимчасову споруду для провадження підприємницької діяльності (холодильне обладнання для зберігання напоїв в кількості 6 одиниць) фізичної особи – підприємця Зейналова Ільгама Зейнал Огли біля тимчасової споруди - кіоску по продажу продовольчих товарів в районі будинку №73 по вулиці Леваневського в місті Біла Церква. Тимчасову споруду для провадження підприємницької діяльності (холодильне обладнання для зберігання напоїв в кількості 4 одиниці) фізичної особи – підприємця Ільїної Лариси Вікторівни біля тимчасової споруди - кіоску по продажу продовольчих товарів в районі будинку №50/5 по вулиці Леваневського в місті Біла Церква. Тимчасову споруду для провадження підприємницької діяльності (кіоск по продажу продовольчих товарів) фізичної особи – підприємця Цанцик Любові Олександрівни в районі будинку №9 по вулиці Митрофанова в місті Біла Церква. Тимчасову споруду для провадження підприємницької діяльності (кіоск по продажу хлібобулочних виробів) фізичної особи – підприємця Караман Мирослави В’ячеславівни в районі будинку №44/2 по бульвару Олександрійському в місті Біла Церква. Тимчасову споруду для провадження підприємницької діяльності (кіоск по продажу хлібобулочних виробів) фізичної особи – підприємця Караман Мирослави В’ячеславівни в районі вулиць Привокзальна та будинку №20 по вулиці Олеся Гончара в місті Біла Церква. Тимчасову споруду для провадження підприємницької діяльності (кіоск по продажу хлібобулочних виробів) фізичної особи – підприємця Караман Мирослави В’ячеславівни в районі будинку №224 по вулиці Сквирське шосе в місті Біла Церква. Тимчасову споруду для провадження підприємницької діяльності (кіоск по продажу хлібобулочних виробів) фізичної особи – підприємця Коломієць Катерини Володимирівни в районі будинку №3а по вулиці Курсова в місті Біла Церква. Тимчасову споруду для провадження підприємницької діяльності (кіоск по продажу хлібобулочних виробів) фізичної особи – підприємця Коломієць Катерини Володимирівни в районі будинку №6 по вулиці Клінічна в місті Біла Церква. Тимчасову споруду для провадження підприємницької діяльності (кіоск по продажу хлібобулочних виробів) фізичної особи – підприємця Коломієць Катерини Володимирівни в районі будинку №57 по вулиці Леваневського в місті Біла Церква. Тимчасову споруду для провадження підприємницької діяльності (кіоск по продажу хлібобулочних виробів) фізичної особи – підприємця Коломієць Катерини Володимирівни в районі будинку №99 по вулиці Некрасова в місті Біла Церква

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Дискусія з цього питання була гарячою. Проти такого рішення виступили члени виконкому Іван Тютюнник, голова Коаліції громадських організацій міста Біла Церква «Громадська довіра», Олександр Поляруш, директор споживчого товариства "Настуся" та Юрій Гриненко, директор МПЗ "Баварія".

Міський голова Геннадій Дикий у відповідь заявив, що такі кіоски, які розташовані на тротуарах, заважають прибирати від снігу територію, а відтак замерзлі дороги створюють небезпеку для пішоходів, до того ж це є проявом недобросовісної конкуренції.

"Скажіть, будь ласка, яка різниця між підприємцем, який торгує на території ринку, орендуючи територію чи павільйон і між тим, який торгує на тротуарі, не сплачуючи за це? Я у неділю об 11:00 зайшов на ринок на Вокзальній. Там лише одна чверть магазинів була відкрита. Люди, які сьогодні купили місця, зайшли в ринки, проплатили, сьогодні там не мають роботи, бо сьогодні у нас кіоски з'явилися якомога ближче до зупинок. А ті люди, що стоять на ринку, не мають покупців. А вони платять оренду плату, ринковий збір. Вони такі самі підприємці, як і ті, що торгують на зупинках. Ця проблема з кіосками стосується й магазинів, які є капітальними спорудами, у будівництво чи ремонт яких вкладені великі гроші. А власнику магазину перед порогом ставлять кіоск, який продає аналогічну з магазином продукцію. То чи є це добросовісна конкуренція? Також кілька років тому ми підтримали гарну ідею забезпечення людей питною водою з с. Мазепинці. Дозволили підприємцю розміщувати кіоски по всьому місту. Наразі вони всі перетворилися в продуктові кіоски. Тому правила мають бути одні для всіх", - сказав міський голова.

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Віктор Ілляшенко, начальник комунальної установи Білоцерківської міської ради «Інспекція з благоустрою м. Біла Церква», додав, що підприємці були неодноразово попереджені про те, що виїздна торгівля у Білій Церкві припинена, а їм потрібно знайти інше місце для продажу продукції. А начальник відділі торгівлі та побутового обслуговування населення Марія Беркут зазначила, що з 1 січня 2011 року такі підприємці не отримували дозволу на виїзну торгівлю.

Урешті після тривалої дискусії таке рішення підтримало 9 членів виконкому, проти виступив Олександр Поляруш, утрималися від голосування Юрій Гриненко, Сергій Кандауров, директор КП БВАК, Іван Тютюнник та Серафим Челюбеєв, директор ДЮСШ «Олімп».