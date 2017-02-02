Коли у тролейбусах можна буде проїхати по проїзному квитку?

13 лютого відбулася прес-конференція, на якій керуючий справами виконкому Білоцерківської міської ради Максим Свірський розповів, коли введуть в дію проїзні квитки. За його словами, вже 16 з 20 тролейбусів обладнано системами валідації, пристроями, які зчитують інформацію з квитка.

Триває робота з виготовлення самих квитків. Вони будуть трьох видів: звичайний, студентський та учнівський. Вартість першого квитка становитиме 60 грн, для студентів – 40 грн, для учнів – 20 грн. Квиток можна купити на 1-3 місяці. Чим більше поїздок купите, тим дешевшою буде вартість однієї поїздки. Зокрема, вартість проїзду при купівлі 1-9 поїздок становитиме 2 грн, при купівлі 10-12 поїздок – 1, 85 грн, від 12 до 19 поїздок – 1, 80 грн, а при купівлі 20-60 поїздок – 1, 85 грн.

Якщо ж ви не бажаєте користуватися проїзним, можна купити звичайний квиток за 3 грн у водія чи кондуктора та за 2, 5 грн у стаціонарній касі.

Наразі поки що не надається інформація, де будуть розташовані такі каси. Максим Свірський запевнив, що незабаром точки продажу проїзних квитків будуть позначені спеціальними об’явами.

За словами пана Свірського, до 25 лютого планується обладнати і запустити в тестовому режимі валідатори у всіх тролейбусах, після цього влада проінформує населення про те, коли почнеться продаж проїзних та з якого дня почне діяти новий тариф на проїзд у тролейбусі.

Максим Свірський також зазначив, що жодним законодавчим актом не передбачені пільги на проїзд учнів у громадському транспорті, це може бути лише побажання місцевих органів самоврядування. А тому наразі у Білій Церкві більше безкоштовно перевозити учнів не будуть. Проте і вартість поїздки, на думку чиновника, для учнів невелика. Міська влада порахувала, що за місяць учень скористається тролейбусом приблизно 60 разів, а отже вартість однієї поїздки становитиме не більше 33 коп.