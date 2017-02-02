За прибирання снігу й льоду з вулиць Білої Церкви подарували лижі

Традиційно сесія була ознаменована різноманітними виступами місцевих обранців. Зокрема, депутат Сергій Наконечний зачитав запит до голови Київської обласної ради Ганни Старикової щодо фінансування Білоцерківського онкодиспансеру, зокрема можливості реконструкції відділення променевої терапії та придбання сучасного обладнання для опромінення, яке коштує 44 млн. грн. Це питання роками не вирішується, а відтак онкохворі змушені їздити на опромінення у Київ.

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Анатолій Гончар першим покинув лави фракції "Самопомочі". Чи буде продовження?

Депутат Анатолій Гончар, якого нещодавно виключили з фракції «Самопомочі», вирішив пояснити, чому він незгоден з колишніми політичними партнерами. Він заявив, що йшов на вибори саме від цієї партії, тому що його привабили принципи демократичності та відкритості, які пропагувала партія, а також приємні враження від Львова, де з’явилася ця партія. «На практиці ці принципи були нівельовані моїми колегами по фракції. Натомість проявляється вибіркова демократія для просування інтересів спонсорів та керівників. Вперше це проявилося, коли депутатам надали до розгляду проект рішення про надання дозволу на отримання мільярдного кредиту ТОВ «Білоцерківвода», яке тягнуло за собою підвищення тарифу на водопостачання більше, ніж в 2, 5 рази. Я відкрито його не підтримав», - заявив Анатолій Гончар. Окрім цього, за словами депутата, голосування за ті чи інші рішення аргументувалися фразами «треба допомогти міському голові» або «просто так треба».

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Тож для себе депутат вирішив не підкорятися такій фракційній дисципліні, а діяти за власними переконаннями. Також він спростував обвинувачення в тому, що нібито неправомірно скликав засідання комісії, яка розглянула проект рішення про призначення керівників комунальних підприємств за рекомендацією конкурсної комісії, що складалася з числа депутатів. До речі, це рішення, прийняте на минулій сесії, було заветовано міським головою, а на цій сесії вето подолати депутатам не вдалося. Тож керівників комунальних підприємств міський голова буде й надалі призначати за поданням конкурсної комісії, до складу якої входять працівники виконавчих органів місцевого самоврядування та два представника від громадських організацій.

Володимир Бабенко повідомив, що отримав відповідь від народного депутата Ірини Сисоєнко («Самопоміч») щодо її обіцянки, наданої в грудні 2015 року, про те, що всі керівники комунальних підприємств та заступники міського голови у нашому місті будуть обиратися на конкурсі. Депутат Бабенко акцентував увагу у своєму запиті на тому, що на практиці конкурси по заступникам взагалі не проводилися, а очільники комунальних підприємств часом призначалися взагалі без конкурсу (наприклад керівник КП БВАК). На що Ірина Сисоєнко відповіла, що з отриманих від міського голови Геннадія Дикого пояснень вона зробила висновок, що призначення керівників різних рівнів органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств відбувається «виключно у повному обсязі на конкурсній основі».

Громадський активіст Віталій Блінов (перший ліворуч у другому ряду) теж просив заступника міського голови Валерія Гнатюка "не брехати" і запевнив, що пропозиції від ОСББ вже надані. Валерій Гнатюк у відповідь плескав його по плечу і запевняв, що ОСББ ще нічого у питанні утеплення житла не запропонували...

А оскільки вже всі в місті знають, що конкурси у Білій Церкві практично звелися нанівець, то депутат Бабенко вирішив не підбирати слова і заявив: «Геннадій Анатолійович, ви – правдивий брехун. Це ж треба так брехати громаді! І наостанок: ми просили тут заслухати Пахольчука (Сергій Пахольчук, заступник міського голови з питань ЖКГ, депутати хотіли заслухати, як прибирається місто від ожеледі та снігу), нам сказали, що він у лікарні, я хотів йому подарувати лижі, щоб він поїздив на них». На що мер Геннадій Дикий відповів: «Сніг випав і слава Богу».

Також депутати не підтримали проект рішення про тимчасову заборону будівництва дороги в межах вулиць Вербицького, Панфілова та Сухоярська в місті Біла Церква. Нагадаємо, вимагали зупинити будівництво дороги дачники та мешканці Залізничного селища, які випадково дізналися, що по їхній території має проходити магістральна дорога за новим Генпланом. На земельній комісії, яка відбулася 31 січня, вирішили запросити на наступне засідання комісії київський НДПІ містобудування, який і розробив для Білої Церкви новий Генплан. Тож ухвалювати будь-які рішення до пояснень київських спеціалістів було б недоречним. Тим більше, що нічого нового це рішення не пропонує, адже просто переписує нині діючі норми містобудівного законодавства. У той час як громадянам потрібно не просто яке-небудь рішення, а радикальні зміни у Генплан. Вони хочуть, щоб дорога була не магістральною, а житловою, тобто вужчою, аби не допустити можливого зносу будинків, огорож чи відрізання земельних ділянок під час будівництва цієї дороги. Відтак будуть чекати на приїзд спеціалістів з Києва.

Начальнику фінансового управління Світлані Терещук було непросто доповідати бюджет розвитку

Також депутати довго дискутували щодо того, на що витратити кошти з бюджету розвитку. На деякі питання доповідачі не знали відповіді. Так на запитання депутата Геннадія Джегура на яке саме медичне обладнання закладено 3 млн. грн., ні міський голова, ні його заступник Валерій Гнатюк, який часто для мера є просто незамінним, адже знає відповіді практично на всі теми, нічого не змогли повідомити. Очільника управління охорони здоров’я Павла Маслянко під час сесії не було, тож взялася пояснювати це питання чомусь депутат Київської обласної ради Наталя Бігарі, лікар за фахом. Вона заявила, що обладнання куплять в основному для нових амбулаторій і чомусь заявила, що треба купувати комп’ютери, бо без них лікарі в цих амбулаторіях не зможуть лікувати…Можливо, пан Маслянко був відсутній, адже сьогодні відзначається Міжнародний день стоматолога, тобто його професійне свято…

Геннадій Дикий традиційно крутив ручку та як міг роз'яснював депутатам статті витрат бюджету розвитку

Депутат Тетяна Сербин дивувалася, навіщо закладати 1, 4 млн. грн. на будівництво доріжки на набережній р. Рось, адже у міста є важливіші потреби. На що мер пояснив, що багато людей йдуть відпочивати до річки і доріжка на набережній вкрай потрібна. Просили депутати виділити більше коштів на ремонт школи №22, 17, 9, виділити кошти на культуру, на ОСББ, проте всіх прохання не задовольнили, пообіцявши розглянути пропозиції при наступному перегляді бюджету.

На щастя, сесія з шести питань тривала не до вечора, вдалося вкластися у неповні три години. При цьому система «Віче», вартість якої 600 тис. грн., знову давала збої при голосуванні. Представники міської влади натякали, мовляв, якість системи така, бо куплена через Prozorro...