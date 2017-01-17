У Білій Церкві знесуть хати заради будівництва дороги?

26 січня відбулася чергова сесія Білоцерківської міської ради, яка вчергове супроводжувалася виступати обурених людей. Це вже стає традицією та, схоже, свідчить про небажання міської влади вирішувати нагальні проблеми вчасно та оперативно. На цей раз на сесію завітали мешканці Залізничного селища та прилеглих дачних товариств, які ненароком з’ясували, що по їх садибах згідно нового Генплану пройде магістральна дорога.Також на третій поверх міськради активісти занесли інвалідів - візочників, які намагалися відстояти приміщення, де знаходиться їх реабілітаційний центр «Шанс».

Білоцерківці, що мешкають на вулицях Панфілова, Ватутіна, 2-Інтернаціональній, 2-Коцюбинській, провулку Карбишева, провулку Сухоярському, а також ті, хто має дачі у кооперативах «Радуга», «Першотравневець», «Ветеран», «Дружба», прийшли до сесійної зали, щоб висловити своє обуренням планами прокласти через їх будинки і городи магістральну дорогу.

Про це мешканці дізналися випадково. Один з них пішов в управління містобудування та архітектури з проханням отримати необхідні документи для приватизації своєї земельної ділянки. Управління дозволило приватизувати з п’яти лише три сотки, а решта, мовляв піде на будівництво дороги. Така відповідь шокувала жителів цих вулиць, які багато років мають проблему із узаконенням своїх будинків, що за висновками архітектурних спеціалістів, виходять за червоні лінії. І от, не маючи можливість роками узаконити свої будинки, мешканців ставлять перед нової проблемою: їх будинки та городи взагалі знесуть заради будівництва дороги.

Один із голів дачних кооперативів пробував спокійно пояснити проблему

Жителі селища спершу звернулися до профільного заступника міського голови Валерія Гнатюка. Але чиновник так «заспокоїв» мешканців, що ті вирішили йти на сесію. За їх словами, пан Гнатюк заявив, що дорогу робити треба, бо «що ж ми лишимо нащадкам». Доцільність цієї дороги не змогли пояснити чиновники навіть на сесії. Адже вона просто зрізає кут і пролягатиме приблизно від вул. Київської до вул. Сухоярська по дачним будинкам. Які автотранспортні потоки розвантажує ця магістраль, не зрозуміло.

Відповіді міського голови Геннадія Дикого та його заступника Валерія Гнатюка на сесії не прояснили фактично нічого. Мер, посміхаючись, заявив, що це голосно сказано – «магістральна дорога», мовляв, там просто заасфальтують наявні дороги. І натякнув, що якщо мешканці будуть упиратися, то питання переведення їх садових будинків у житлові з подальшою видачею права власності, може й не відбутися.

Ірина Удовіна нагадала про те, що Заріччя чекає на дорогу вже 10 років та дивувалася, чому її там не будують, а натомість зноситимуть хати заради дороги на Залічничному селищі

Потім запевняв, що обов’язково розбереться з цим питанням, бо ще не встиг цього зробити, адже лист надійшов до нього від мешканців лише 25 січня. Це при тому, що мешканці провели свої перші збори у 21 січня, а 22 січня ця тема піднімалася у соцмережі і міський голова отримав запитання від журналіста з проханням на найближчій прес-конференції надати відповідь.

Та й про створення цих магістральних доріг міський голова знав з моменту презентації нового Генплану. Презентація документу відбулася 19 квітня 2016 року. БЦ News отримав письмову відповідь від доповідача Віри Колодової, головного архітектора проектів НДПІ МІСТОБУДУВАННЯ, щодо розробленого її інститутом Генплану Білої Церкви. У документі йдеться: «Проектом намічено ряд нових магістральних вулиць, які з'єднають житлові масиви між собою, з центрами обслуговування, місцями праці та місцями відпочинку; на територіях реконструкції в генеральному плані відображено теж ряд нових магістральних вулиць, житлових та намічено реконструкція деяких житлових вулиць з підвищенням їх статусу до магістральних.

Відстоювати свої помешкання прийшли і молоді, і літні люди

Тобто про те, що під нові магістральні вулиці доведеться зносити не лише частину дач і хат на Залізничному селищі, а й практично всі будинки на Заріччі, хати на вул. Щорса, Водопійна та Славіна тощо, чиновники міста знали давно. Проте на цьому, напевно свідомо, не акцентували увагу білоцерківців. А самостійно дізнатися з архітектурних креслень що та де буде проходити по всьому місту, громадяни не можуть.

Натомість на сесії людям заявили, що новий Генплан пройшов всі етапи обговорення, а депутат Віталій Корнійчук, обраний від округу на Залізничному селищі, «потішив» своїх виборців відповіддю, що оголошення про обговорення Генплану друкувалося у міських ЗМІ, а влада не повинна інформувати кожного мешканця окремо, треба, мовляв, газети читати. Така відповідь депутата не дивна, адже він є представником «Самопомочі», тобто йшов на вибори від тієї ж політичної сили, що і міський голова.

Мешканці, звертаючись до мера, апелювали, що мовляв, «вас же селище на виборах підтримало», то допоможіть. У відповідь Геннадій Дикий заявив, що «мешканців використовують». Щоправда, не уточнив хто.

До обурення мешканців селища приєдналася і жителька Заріччя Ірина Удовіна, яка заявила, що уже десять років як не вирішується будівництво окружної дороги, а вантажні машини їздять через вул. Ставищанська, Селянська, Шкільна, руйнуючи будинки та погіршуючи екологічну ситуацію. Натомість влада чомусь вирішує будувати дорогу на дачах.

Геннадій Джегур (по центру) запропонував вирішення питання, яке потім, фактично, повторив начальник юридичного відділу міськради

До діалогу мера і громади підключилися депутати. «Це питання не нове. Таке питання постає щоразу на засіданні земельної комісії. Я це питання, як голова земельної комісії, піднімав ще два місяці тому стосовно червоних ліній. Ви, Геннадію Анатолійовичу, давали протокольне доручення управлінню архітектури надати всім землевпорядним організаціям в оцифрованому вигляді всі ці червоні лінії по місту. Було доручено переглянути ці червоні лінії, де вже є забудова і де вони проходять посеред городу чи хати та змінити їх. По сьогоднішній день нічого не змінилося, архітектура не виконує ваші вказівки, а ми тепер маємо таке обурення людей», - сказав Володимир Вовкотруб, депутат від Радикальної партії Олега Ляшка, голова земельної комісії.

І додав: що питання про затвердження Генплану розглядалося на земельній комісії. Депутати запитували архітектора чи були зауваження від людей. На що той відповів, що всі зауваження враховані. «Пропоную проголосувати за тимчасову комісію і розібратися, яким чином архітектура ввела в оману депутатів, не повідомивши, що люди проти такого Генплану», - сказав Вовкотруб.

Нагадаємо, що на той час управлінням архітектури керував Дмитро Сідоренко, який не є місцевим жителем та кандидатура якого була пролобійована одним із волонтерів міста.

Добре, що мешканці не второпали, що поруч з ними стоїть в.о. начальника управління містобудування та архітектури Вікторія Пархоменко (ліворуч), бо інакше тендітній дівчині дісталася б чимала порція емоцій мешканців селища

«Те що це питання наболіло, те що його потрібно вирішувати – це мільярд відсотків. Геннадію Анатолійовичу, поставте доручення архітектурі нехай готують проект рішення такий, який влаштовує людей, і прийдуть з цим рішенням», - запропонував Геннадій Джегур, депутат від «Блоку Петра Порошенка – Солідарність».

Після чого виступив Сергій Постівий, в.о. начальника юридичного відділу, який фактично підтримав пропозицію Геннадія Джегура та запропонував розробити окреме рішення, у якому рішення сесії про Генплан м. Біла Церква буде призупинене в частині будівництва цієї магістральної дороги через дачні товариства та вулиці Залізничного селища.

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Але чи вирішить це проблему у цілому? Адже завтра так само прийдуть мешканці інших вулиць, які планується зносити, і що кожного разу Генеральний план будуть зупиняти в тій чи іншій частині?

Ще раз зустрітися з мешканцями Залізничного селища та власниками дач та профільними службами міський голова вирішив у суботу, 28 січня о 10:00. Мешканці налаштовані рішуче та збираються опротестовувати затверджений Генплан через суд.

Після дачників прийшли відстоювати свої права інваліди, точніше їх занесли на 3 поверх, оскільки міськрада не пристосована до такої категорії відвідувачів

За дачниками до сесійної зали заїхали інваліди на візках. Адже міська влада вирішила, що реабілітаційний центр «Шанс» не використовується весь, є вільні площі і туди потрібно підселити місцевий територіальний центр. ГО «Аюрведа», яка опікується такими людьми, забила на сполох. Відтак депутати дізналися про дії влади та почали розглядати це питання на профільній комісії. «У центрі «Шанс» не всі площі зайняті, пустує 700-800 кв м, а це 320 тис. грн. на опалення викидається на вітер», - так аргументував підселення міський голова.

Також, за його словами, інваліди не зверталися з пропозиціями до міської влади, тому і вирішили до них підселити територіальний центр. Заява була, як мінімум, цинічною, бо інваліду-візочнику не так просто звернутися до влади з пропозицією, напевно, міські чиновники самі мають запитувати у інвалідів, що їм потрібно для реабілітації, а не чекати їх приїзду до владних кабінетів.

Василь Савчук, депутат від ПЕВУ, так прокоментував цю ситуацію: «Заради збереження цього центру туди не треба нікого підселяти. Коли ми взяли цей садочок і створили там центр, сімей з такими дітьми-інвалідами було у місті всього 24. Проте пізніше ми змінили статут закладу і там вже могли проходити реабілітацію і старші інваліди, приїздили діти-інваліди з інших районів області. Таким чином, центр поступово заповнювався. За мого керування містом, я визнаю це, помилявся, також були плани підселити відділення швидкої допомоги, проте все зваживши, ми відмовилися від такого кроку, адже тоді ніхто не дасть грантів на розвиток цього центру. Тому моя пропозиція: не чіпати «Шанс».

Його точку зору підтримали Андрій Король, депутат від Опозиційного блоку та Юрій Петрик, депутат від «Батьківщини».

Врешті-решт вирішили, що у питанні розбереться створена комісія, до якої входять і депутати (щоправда, вони про це чомусь довідалися на сесії), і представники громадських організацій. Також вирішили призупинити будь-які дії з переселення в «Шанс» терцентру.

Чому всі ці питання не вирішуються ніде інде, як на сесії? Найкраще, напевно, це прокоментував Олександр Ореховський, депутат від ПЕВУ: «Все це через те, що немає спілкування з мешканцями. Щойно виступав голова дачного кооперативу Сергій Нікулін, він вийшов і сказав, що з вами зустрічі не було, хоча ви запевняєте, що була. По-друге, по «Шансу» під ковдрою приймаються якісь рішення. Управління соцзахисту туди переселяє якісь служби, не розмовляючи ні з батьками дітей-інвалідів, ні з працівниками центру. По-третє, ви створюєте комісію, але ніхто не знає, хто туди входить. Ту комісію, яку пропонують депутати, ви не підтримуєте. Немає спілкування, зворотного зв’язку».