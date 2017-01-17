На Залізничному селищі планується будувати не магістральну, а дорогу районного значення

«Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю», - йдеться у Конституції України. І аж ніяк не закони, постанови, рішення, генплани, ДБНи, червоні лінії тощо. Але чомусь на практиці для чиновників головне не люди, їх праця, думка, їх моральний та фізичний стан, а головне - «бумажки», оці всі пункти, підпункти, параграфи, листи, роз’яснення, інструкції, якими бюрократи відбиваються від людей, замість того, аби спокійно все пояснювати простим громадянам, що не розуміються на законодавчій базі. Таке ставлення і призводить до численних конфліктів влади і громади.

Біла Церква у цьому плані не виключення. Упродовж минулого року до сесійної зали Білоцерківської міської ради приходили жителі мікрорайону Заріччя, водії вантажівок, голови ОСББ та кооперативів, учасники АТО, водії маршруток, аби донести свою проблему до влади, бо інакше не виходило. Протестували бібліотекарі та працівники шкіл мистецтв, яких влада на початку минулого року планувала скоротити. Цей рік розпочався з того, що до сесійної зали прийшли відстоювати свої права вже інваліди центру «ШАНС» та дачники і жителі Залізничного селища, що дізналися про прокладання дороги по їхній території. Дискусія була бурхливою, проте безрезультатною. Дачників попросили завітати на зустріч з владою у суботу, 28 січня.

Червоним виділена дорога на Генплані, яка й збурила громаду. Йде вона від вул. Панфілова до вул. Сухоярська

Суть проблеми мешканців, що мають дачі поблизу Залізничного селища, а також тих, які проживають на території селища, у тому, що по новому Генплану м. Біла Церква по їх території планується прокладати дорогу. Про це дачники дізналися випадково, оскільки одному з них управління містобудування та архітектури відмовило в приватизації двох соток землі, адже вони підуть у майбутньому під спорудження нової дороги. Така несподівана новина шокувала жителів цього мікрорайону.

Щоправда, міський голова Геннадій Дикий ніяк не хоче визнати той факт, що саме ця інформація від управління архітектури збурила громаду. Винною на його думку, а про це Геннадій Дикий заявив на початку суботньої зустрічі, виявилася дописувачка соцмережі Facebook Тамара Дроздова. «У другій половині січня у соціальних мережах почала розповсюджуватися некоректно, а на мою думку, взагалі брехливо інформація щодо будівництва дороги по вул. Панфілова – вул. Сухоярська відповідно до Генплану міста. Вона була озвучена так званою Тамарою Дроздовою, яка колись була мешканкою нашого міста та свого часу відстоювала будівництво сталепрокатного заводу, де в людей позабирали ділянки в садовому товаристві. Сьогодні проживає у Києві і знаходиться, вибачте мене, за кордоном. Донесли до людей інформацію з бульдозерами, які валять хати. Просто взяли і використали людей. Я даю протокольне доручення звернутися до СБУ», - сказав Дикий. А те що ця громадянка також має ділянку у садовому товаристві і переймається тим, що її город може підпадати під нову дорогу, до уваги не бралося. Зрештою, дійсно нехай СБУ вирішує, хто правий у цій ситуації.

Сидять "служби" (праворуч на фото). По їх відповіді дачнику Валерій Гнатюк обіцяв провести службове розслідування

Те, як влада ставиться до громади, видно хоча б з такого дрібного прикладу. Автор цих рядків попросила працівників архітектури, які сиділи у першому ряду трохи відсунутися, аби можна було зайти й сісти у другий ряд на вільні крісла, тим більше, що у залі не вистачило усім місця. У відповідь почула: «Тут служби сидять». «А де люди сидять», - запитую я? «Он там», - вказує на депутатські місця працівниця архітектури. Що ж, власне так нас і сприймають: вони – служби (цікаво, кому вони служать?), а ми – прості громадяни.

Послухати чиновників прийшло стільки людей, що всім не вистачило стільців

Представник «служби» - заступник міського голови Валерій Гнатюк - хотів було для початку розповісти громадян історію виникнення генпланів у нашому місті. Та люди не хотіли слухати історичну лекцію і почали кричати: «По суті давайте!». Тоді Валерій Гнатюк зачитав, у яких номерах місцевих газет та коли на сайті міськради публікувалося рішення про обговорення проекту Генплану. Хтось із залу запитав у старенької бабусі, що прийшла послухати про нову дорогу, таке: «Баба Катя, ви сайт читали?». Бабуля розплакалася і почала приказувати: «Господи, що робиться. За шо мої батьки у войну погибли?».

Після такого початку Валерій Гнатюк нарешті проінформував, що сталася прикра помилка, яку допустив київський інститут, що розробляв Генплан. Саме його спеціалісти в описовій частині назвали місцеву дорогу районного значення магістральною. А районна дорога нібито має бути меншою, ніж магістральна, всього 6 метрів. Така відповідь не дуже заспокоїла мешканців, адже вулиці селища, де пройде дорога, нині, за словами мешканців, по 4 метри. А дороги у дачних кооперативах і того менше. Місцями вони взагалі звужуються до звичайної стежки.

Жителька вул. Вербицького каже, що їх вулиця не ширше 4 метрів

«Будинки на нашій вулиці будувалися в 1973 році, там була вулиці 4 метри, три – на дорогу, і по півметра на тротуари. Всі люди будувалися по цьому плану, як під лінійку. Тепер ви нам кажете, що дорога має бути 6 метрів? З якого переляку? Це ви мені забори перенесете під вікно? Для чого розширювати вулицю, якщо вона такою побудувана по закону в 1973 році?», - запитувала Валерія Гнатюка жителька вул. Вербицького (2-Інтернаціональна) Наталя Миколаївна.

«Послухайте, якщо ви будувалися по плану, то ніхто вас чіпати не буде. Може колись, через 50 років, будемо вживати такий термін, буде дорога, то на стадії розробки детального плану обов’язково по цій вулиці з кожним…ну з кожним це дуже важко, 211 тис. дворів... зустрітися і погодити…, але може до того часу у вас з’явиться вуличний комітет, може ви його очолите, але без вашої участі ніхто там малювати дорогу в 6 метрів не буде», - запевнив жінку Валерій Гнатюк.

Валерій Гнатюк показує жінці прохання від керівника садового товариства С. Нікуліна збудувати дорогу по вул. Панфілова

Затим слово взяла інша мешканка, з вул. Панфілова: «У нас все починається з брехні. Газети оці місцеві, їх ніхто не виписує. По радіо і слова не було сказано. Все тишком-нишком рішили». Валерій Гнатюк у відповідь заявив, що про будівництво дороги по вул. Панфілова просив голова садового товариства «Райдуга» С. Нікулін. Присутній у президії С. Нікулін відмовився від такого звернення, а тому мер заявив про підробку документів. «У вас все так: то помилка, то підробка. Якби у нас все не починалося з брехні, то не було б такого обурення», - кричала жінка.

Голова садового товариства С. Нікулін свого підпису не визнав. Мер заявив про підробку документів

«Брехня почалася з цієї публікації в Facebook, що вам будуть зносити будинки, що буде будувати дорога. Щоб дорогу будувати, треба виділити кошти рішенням міської ради, а такого рішення не було. Так, брехня почалася звідси (показує на роздруківку з інтернету), і ще деякі почали вас підбурювати», - твердив мер.

Анатолій Болбочан заявив, що все почалося з відповіді архітектури, в якій йому пояснили причину відмови у приватизації його земельної ділянки

«Дайте слово брехуну! Я - той брехун!», - волав з кутка зали Анатолій Болбочан, який і отримав ті злощасні документи від управління архітектури на свою дачну земельну ділянку у товаристві «Райдуга». А потім таки пробрався до мікрофону і продовжив: «Я - той головний брехун. Я не знаю пані Дроздову. Господь бачить (перехрестився). Я займаюся питанням своєї дачної ділянки. Я звернувся в архітектуру. І отримав таку відповідь, де є фраза: «Згідно з Генеральним планом міста, в районі даної земельної ділянки передбачається будівництво перспективної магістральної автомобільної дороги. Я почав звертатися до сусідів, просив кожного прийти в архітектуру і дізнатися майбутнє щодо своєї ділянки.

Нам мер на сесії сказав, що ця дорога можливо колись буде будуватися. Але вже зараз, хто не встиг приватизувати свою ділянку, опинився за бортом. Нас уже зараз поділили на живих і мертвих. Бо ми уже зараз не можемо ні приватизувати, ні передати у спадок свої ділянки. До того ж, якщо й будуть колись щось будувати, то кожному обрахують його компенсацію. Але тим, у кого немає права власності, не дадуть нічого!».

Володимир Вовкотруб розповів про проблеми із земельними рішеннями

Слово взяв голова земельної комісії, депутат від партії Олега Ляшка Володимир Вовкотруб: «Рік пропрацювала міська рада і можу вам сказати точно, що найбільший безлад, який є у місті, - це питання оформлення земельних ділянок. За минулий рік ми розглянули 1300 звернень мешканців, тому можна сказати, що дуже часто є таке, коли червоні лінії проходять посеред будинків. Мешканці через це не можуть ні приватизувати майно, ні продати. Це мова йде про вул. Мазепи (Щорса) і про інші вулиці. Чому так? Бо при прийняті управлінських рішень чиновники не думають про наслідки. Розроблявся цей Геплан при двох керівниках архітектури Г. Кревському та О. Пускову, які живуть тут і знають, що це рішення непросте, стосується людського майна і, якщо необдумано прийняти, то боляче буде. А прийняли Генплан при архітекторі, який взагалі з Хмельницька і пропрацював тут всього два місяці. За минулий рік управління архітектури очолювали чотири керівника! Для чого це робиться? Та просто, щоб замести сліди! Були введені в оману депутати щодо цього Генплану. Депутати запитували чи були пройдені всі етапи обговорення, чи всі зауваження усунуті. «Так, - відповіла нам архітектура, - усе усунуто». Таким чином, ми проголосували за цей Генплан, вважаючи, що у мешканців до нього немає питань. По червоним лініям ми зверталися до вас, Геннадію Анатолійовичу, дайте доручення переглянути червоні лінії, де вже є забудова і де вони проходять посеред городу чи хати, та змінити їх. Щоб люди могли приватизувати майно. Проте цього не було зроблено».

Після довгих дискусій «служби» пояснили мешканцям подальший порядок дій: спершу приймається Генплан (це вже зроблено), тобі потрібно зробити план зонування по Білій Церкві, затим детальний план забудови. Аж після цього червоні лінії пересунуть і мешканці зможуть приватизувати свої земельні ділянки та будинки в садових товариствах, які переведуть у житловому забудову. На кожному етапі цієї містобудівної документації повинно бути громадське обговорення.

«Служби» також пообіцяли, що на розробку цієї документації піде півроку-рік, якщо, звісно, будуть кошти у міському бюджеті, а про обговорення вони не лише повідомлять через газети, але й безпосередньо жителям мікрорайону.

Такий проект рішення, який фактично переписує закон, запропонувала влада громаді

Також влада презентувала громадянам проект рішення сесії, яким забороняється вчиняти будь-які дії щодо розробки проектно-кошторисної документації та проведення будівельних робіт щодо спорудження дороги до затвердження детального плану забудови території. Такий проект рішення фактично нічого нового не пропонує, адже і так по законодавству спершу треба зробити план забудови, а потім щось будувати. На це й звернув увагу Володимир Вовкотруб, депутат міськради. Валерій Гнатюк запевнив, що інститут вже все виправив. Але ж міська рада Білої Церкви затверджувала варіант з помилкою. То як затвердити виправлення?Тож у вівторок, 31 січня, на засіданні земельної комісії мешканці разом з депутатами спробують зробити свій проект рішення.