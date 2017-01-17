На площі Соборній з'явиться нова зупинка

Ось такий макет зупинки презентували на засіданні виконкому

24 січня на засіданні виконкому Білоцерківської міської ради вирішили надати дозвіл ПП «Автоимидж» на розміщення та обладнання зупинки громадського транспорту: «Площа Соборна» (у напрямку станції Роток) з розміщенням на конструкції зупинки громадського транспорту трьох світлових двосторонніх рекламних щитів типу «лайт-бокс», конструкція № 1Т, розміром 1,8 м х 1,2 м, загальною рекламною площею 12,96 кв. м. за адресою: проспект Князя Володимира.

ПП «Автоимидж» в установленому порядку звернутись до виконавчого комітету Білоцерківської міської ради за отриманням дозволу на розміщення зовнішньої реклами в м. Біла Церква за адресою: проспект Князя Володимира, на конструкції зупинки громадського транспорту «Площа Соборна» (у напрямку станції Роток).

Саме ця організація виграла конкурс на встановлення електронного табло сповіщання про прибуття громадського транспорту на зупинках міста.