Влада Київщини вимагає від перевізників пояснити причини подорожчання проїзду до столиці

Про це заявив голова Київської ОДА Олександр Горган під час наради з автоперевізниками та громадськістю області.

За словами Олександра Горгана, незважаючи на те, що відповідно до чинного законодавства органи державної влади позбавлені повноважень впливати на ціноутворення тарифів на перевезення пасажирів, осторонь залишатись у такій ситуації КОДА не буде.

“Необхідно шукати збалансоване рішення, яке врахує потреби як мешканців Київської області, так і перевізників, а не перекладати проблеми на гаманці і плечі жителів Київщини. Державна влада області допоможе знайти компромісне рішення, прийнятне і для перевізників, і для громади”,- наголосив Олександр Горган.

В обласній державній адміністрації зазначають, що третина працездатного населення Київщини постійно працює в столиці, і від цін на проїзд напряму залежить матеріально-економічний стан їхніх сімей. Здорожчання тарифів на перевезення забирає близько третини сімейного бюджету.

За матеріалами КОДА