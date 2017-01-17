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Влада Київщини вимагає від перевізників пояснити причини подорожчання проїзду до столиці

  • Понеділок, січ. 23 2017
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Влада Київщини вимагає від перевізників пояснити причини подорожчання проїзду до столиці

Київська обласна державна адміністрація вимагає від пасажирських автоперевізників Київської області надати обґрунтування різкого здорожчання проїзду та закликає шукати збалансоване рішення.

Про це заявив голова Київської ОДА Олександр Горган під час наради з автоперевізниками та громадськістю області.

За словами Олександра Горгана, незважаючи на те, що відповідно до чинного законодавства органи державної влади позбавлені повноважень впливати на ціноутворення тарифів на перевезення пасажирів, осторонь залишатись у такій ситуації КОДА не буде.

“Необхідно шукати збалансоване рішення, яке врахує потреби як мешканців Київської області, так і перевізників, а не перекладати проблеми на гаманці і плечі жителів Київщини. Державна влада області допоможе знайти компромісне рішення, прийнятне і для перевізників, і для громади”,- наголосив Олександр Горган.

В обласній державній адміністрації зазначають, що третина працездатного населення Київщини постійно працює в столиці, і від цін на проїзд напряму залежить матеріально-економічний стан їхніх сімей. Здорожчання тарифів на перевезення забирає близько третини сімейного бюджету.

За матеріалами КОДА

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Опубліковано в Влада

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