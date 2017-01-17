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Виконком затвердив нові тарифи на проїзд у тролейбусах Білої Церкви

  • Вівторок, січ. 17 2017
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Виконком затвердив нові тарифи на проїзд у тролейбусах Білої Церкви

17 січня на засіданні виконкому прийняли рішення про встановлення нового тарифу на проїзд у тролейбусах.

Встановили тариф на проїзд  у міському електричному транспорті  при купівлі разового квитка:

 - у кондуктора або водія  –  3,0 грн.;

 - у стаціонарній касі або терміналі - 2,5 грн.

Встановили тариф на  проїзд у  міському електричному  транспорті  у  разі  використання  пластикової  безконтактної  картки  при  одноразовому  придбанні  поїздок:

- 1-9 поїздок – по 2,0 грн./поїздка;

- 10 поїздок – по 1,85 грн./поїздка;

- 11 поїздок – за 20 грн. (10 поїздок по 1,85 грн., а 11-а поїздка – по 1,50 грн.);

- 12-19 поїздок – по 1,80 грн./поїздка;

- 20 - 60 поїздок – по 1,75 грн./поїздка.

Встановили тариф для відшкодування з міського бюджету перевезення пільгових категорій у розмірі 3 грн. 

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Встановили вартість проїзного квитка, терміном на 1 місяць, на проїзд  у міському електричному транспорті:

- для громадян - 60,0 грн;

- для студентів денної  форми навчання - 40,0 грн. / за електронними студентськими квитками -35,0 грн.;

- для  учнів загальноосвітніх  шкіл - 20,0 грн./ за  електронними учнівськими квитками – 15,0 грн.

Датою початку місяця  вважається дата  першої валідації (використання  картки).

Встановили вартість одноразової застави за користування  пластиковою безконтактною карткою – 20 грн. Кошти  одноразової  застави повертаються при  поверненні  пластикової  безконтактної картки.

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Комунальному  підприємству Білоцерківської  міської  ради «Тролейбусне  управління» розробити та  затвердити правила користування автоматизованою системою оплати проїзду на міському  пасажирському  транспорті.

Дане рішення набирає чинності з дня  введення  в експлуатацію  автоматизованої системи оплати проїзду на міському  пасажирському  транспорті (орієнтовно лютий - березень).

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Опубліковано в Влада

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