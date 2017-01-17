Виконком затвердив нові тарифи на проїзд у тролейбусах Білої Церкви

Встановили тариф на проїзд у міському електричному транспорті при купівлі разового квитка:
- у кондуктора або водія – 3,0 грн.;
- у стаціонарній касі або терміналі - 2,5 грн.
Встановили тариф на проїзд у міському електричному транспорті у разі використання пластикової безконтактної картки при одноразовому придбанні поїздок:
- 1-9 поїздок – по 2,0 грн./поїздка;
- 10 поїздок – по 1,85 грн./поїздка;
- 11 поїздок – за 20 грн. (10 поїздок по 1,85 грн., а 11-а поїздка – по 1,50 грн.);
- 12-19 поїздок – по 1,80 грн./поїздка;
- 20 - 60 поїздок – по 1,75 грн./поїздка.
Встановили тариф для відшкодування з міського бюджету перевезення пільгових категорій у розмірі 3 грн.
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Встановили вартість проїзного квитка, терміном на 1 місяць, на проїзд у міському електричному транспорті:
- для громадян - 60,0 грн;
- для студентів денної форми навчання - 40,0 грн. / за електронними студентськими квитками -35,0 грн.;
- для учнів загальноосвітніх шкіл - 20,0 грн./ за електронними учнівськими квитками – 15,0 грн.
Датою початку місяця вважається дата першої валідації (використання картки).
Встановили вартість одноразової застави за користування пластиковою безконтактною карткою – 20 грн. Кошти одноразової застави повертаються при поверненні пластикової безконтактної картки.
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Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Тролейбусне управління» розробити та затвердити правила користування автоматизованою системою оплати проїзду на міському пасажирському транспорті.
Дане рішення набирає чинності з дня введення в експлуатацію автоматизованої системи оплати проїзду на міському пасажирському транспорті (орієнтовно лютий - березень).