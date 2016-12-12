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У Білій Церкві представили нового голову райдержадміністрації

  • П'ятниця, січ. 13 2017
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У Білій Церкві представили нового голову райдержадміністрації

13 січня відбулося представлення нового голови  Білоцерківської районної державної адміністрації Геннадія Джегура.

Представити очільника району приїхав голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган. У своєму виступі він зазначив, що це призначення надзвичайно важливе, адже Білоцерківський район – провідний регіон області за економічними показниками, а тому президент України ретельно поставився до цього кадрового питання.

Також Олександр Горган назвав головні завдання, які постають перед новим керманичем району, а саме: створення на території району технопарку, об’єднання довколишніх сіл і Білої Церкви в єдину територіальну громаду, впровадження інструментів децентралізації на місці, аби кожна сільська рада, кожен мешканець району та й, власне, Білої Церкви відчули на практиці ефективність процесу децентралізації в соціально-економічному плані.

Також керівник області зазначив, що це призначення – елементарна життєва справедливість, адже Геннадій Васильович Джегур не випадкова людина, не «темна конячка», це людина, яка добре знайома Білій Церкві та району, адже він не лише тут здобув вищу освіту, а й розпочав свій трудовий шлях та крок за кроком займав нові й відповідальні посади, демонструючий свій менеджерський талант.

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У свою чергу голова Білоцерківської  РДА Геннадій Джегур подякував за висловлену йому високу довіру і назвав свою нову роботу великим іспитом та відповідальністю за район і рівень життя його мешканців.

«Для мене велика  честь у цей складний, визначальний і, я б сказав, доленосний для нашої держави час працювати на такій відповідальній посаді. Я щиро вірю, що всі ми разом однією командою працюватимемо на розвиток Білоцерківщини. Сподіваюся на конструктивну співпрацю з громадськими організаціями, владою міста, промисловими та сільськогосподарськими  підприємствами, активістами району. Я завжди відкритий для спілкування і хочу вірити, що й ви будете щирі та відверті зі мною», - сказав Геннадій Джегур.

Привітати нового голову завітали міський голова Геннадій Дикий, працівники райдержадміністрації, представники сільських громад, керівники місцевої поліції та прокуратури, духовенство та громадські активісти. 

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Опубліковано в Влада

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