Тарифи на ритуальні послуги у Білій Церкві зросли на 60-70%

№ п/п Найменування послуг Одиниці виміру Тарифи на ритуальні послуги в грн.

1. Оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання 1 послуга 38,00

2. Оформлення свідоцтва про поховання 1 послуга 26,00

3. Копка могили грунт ІІ групи (викопування могили ручним способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили)

3.1. в літній період (з 1 квітня по 31 жовтня):

- довжина могили до 1 метра включно 1 послуга 605,00

- довжина могили до 1,6 метра включно 885,00

- довжина до 2 метрів включно 1 320,00

- могила в огорожі до 2 метрів і більше 1 570,00

- могила під спеціальну труну 1 590,00

- могила під урну з прахом 285,00

3.2. в зимовий період (з 1 листопада по 31 березня):

- довжина могили до 1 метра включно 1 послуга 840,00

- довжина могили до 1,6 метра включно 1 300,00

- довжина до 2 метрів включно 1 970,00

- могила в огорожі до 2 метрів і більше 2 370,00

- могила під спеціальну труну 2 390,00

- могила під урну з прахом 495,00

4. Організація відправлення труни з тілом чи урни з прахом померлого за межі України (без добових витрат на відрядження) 1 км (в дві сторони) 23,40

5. Надання довідки про місце поховання 1 послуга 85,00

6. Техогляд при оформленні договору-замовлення на проведення поховання в існуючу могилу та на друге або третє поховання в огорожі 1послуга 150,00

7. Комплекс послуг при встановленні намогильних споруд 1 послуга 126,00

8. Демонтаж та монтаж намогильної споруди при організації під поховання в існуючу могилу (плити, квітника)