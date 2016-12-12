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Тарифи на ритуальні послуги у Білій Церкві зросли на 60-70%

  • Вівторок, січ. 10 2017
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Тарифи на ритуальні послуги у Білій Церкві зросли на 60-70%

Виконком Білоцерківської міської ради затвердив нові тарифи на ритуальні послуги, які зросли у середньому на 60-70%. Нові тарифи стали такими:

№ п/п Найменування послуг

Одиниці

виміру

 Тарифи на ритуальні послуги в грн.
1. Оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання 1 послуга 38,00
2. Оформлення свідоцтва про поховання 1 послуга 26,00
3. Копка могили грунт ІІ групи (викопування могили ручним способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили)    
3.1. в літній період (з 1 квітня по 31 жовтня):    
  - довжина могили до 1 метра включно

1

послуга

 605,00
- довжина могили до 1,6 метра включно 885,00
- довжина до 2 метрів включно 1 320,00
- могила в огорожі до 2 метрів і більше 1 570,00
- могила під спеціальну труну 1 590,00
- могила під урну з прахом 285,00
3.2. в зимовий період (з 1 листопада по 31 березня):    
  - довжина могили до 1 метра включно

1

послуга

 840,00
- довжина могили до 1,6 метра включно 1 300,00
- довжина до 2 метрів включно 1 970,00
- могила в огорожі до 2 метрів і більше 2 370,00
- могила під спеціальну труну 2 390,00
- могила під урну з прахом 495,00
4. Організація відправлення труни з тілом чи урни з прахом померлого за межі України (без добових витрат на відрядження)

1 км (в дві сторони)

 23,40
5. Надання довідки про місце поховання 1 послуга 85,00
6. Техогляд при оформленні договору-замовлення на проведення поховання в  існуючу могилу та на друге або третє поховання в огорожі 1послуга 150,00
7. Комплекс послуг при встановленні намогильних споруд 1 послуга 126,00
8. Демонтаж та монтаж намогильної споруди при організації під поховання в існуючу могилу (плити, квітника)    
  - Демонтаж 1 послуга              595,00

2

  - Монтаж (без вартості матеріалів) 1 послуга 870,00
9. Демонтаж та монтаж намогильної споруди при організації під поховання в існуючу могилу (пам’ятників мозаїчних та з бетону вагою до 300кг)    
  - Демонтаж 1 послуга 585,00
  - Монтаж (без вартості матеріалів) 1 послуга 750,00
10. Демонтаж та монтаж намогильної споруди при організації під поховання в існуючу могилу (пам’ятників мозаїчних та з бетону вагою від 300кг до 800кг    
  - Демонтаж 1 послуга 725,00
  - Монтаж (без вартості матеріалів) 1 послуга 880,00
11. Демонтаж та монтаж намогильної споруди при організації під поховання в існуючу могилу (пам’ятників із натурального каменю  вагою до 300кг)    
  - Демонтаж 1 послуга 640,00
  - Монтаж (без вартості матеріалів) 1 послуга 880,00
12. Демонтаж та монтаж намогильної споруди при організації під поховання в існуючу могилу (пам’ятників із натурального каменю  вагою від 300кг до 800кг)    
  - Демонтаж 1 послуга 840,00
  - Монтаж (без вартості матеріалів) 1 послуга 1 150,00

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Опубліковано в Влада

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