Тарифи на ритуальні послуги у Білій Церкві зросли на 60-70%

|№ п/п
|Найменування послуг
|
Одиниці
виміру
|Тарифи на ритуальні послуги в грн.
|1.
|Оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання
|1 послуга
|38,00
|2.
|Оформлення свідоцтва про поховання
|1 послуга
|26,00
|3.
|Копка могили грунт ІІ групи (викопування могили ручним способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили)
|3.1.
|в літній період (з 1 квітня по 31 жовтня):
|- довжина могили до 1 метра включно
|
1
послуга
|605,00
|- довжина могили до 1,6 метра включно
|885,00
|- довжина до 2 метрів включно
|1 320,00
|- могила в огорожі до 2 метрів і більше
|1 570,00
|- могила під спеціальну труну
|1 590,00
|- могила під урну з прахом
|285,00
|3.2.
|в зимовий період (з 1 листопада по 31 березня):
|- довжина могили до 1 метра включно
|
1
послуга
|840,00
|- довжина могили до 1,6 метра включно
|1 300,00
|- довжина до 2 метрів включно
|1 970,00
|- могила в огорожі до 2 метрів і більше
|2 370,00
|- могила під спеціальну труну
|2 390,00
|- могила під урну з прахом
|495,00
|4.
|Організація відправлення труни з тілом чи урни з прахом померлого за межі України (без добових витрат на відрядження)
|
1 км (в дві сторони)
|23,40
|5.
|Надання довідки про місце поховання
|1 послуга
|85,00
|6.
|Техогляд при оформленні договору-замовлення на проведення поховання в існуючу могилу та на друге або третє поховання в огорожі
|1послуга
|150,00
|7.
|Комплекс послуг при встановленні намогильних споруд
|1 послуга
|126,00
|8.
|Демонтаж та монтаж намогильної споруди при організації під поховання в існуючу могилу (плити, квітника)
|- Демонтаж
|1 послуга
|595,00
2
|- Монтаж (без вартості матеріалів)
|1 послуга
|870,00
|9.
|Демонтаж та монтаж намогильної споруди при організації під поховання в існуючу могилу (пам’ятників мозаїчних та з бетону вагою до 300кг)
|- Демонтаж
|1 послуга
|585,00
|- Монтаж (без вартості матеріалів)
|1 послуга
|750,00
|10.
|Демонтаж та монтаж намогильної споруди при організації під поховання в існуючу могилу (пам’ятників мозаїчних та з бетону вагою від 300кг до 800кг
|- Демонтаж
|1 послуга
|725,00
|- Монтаж (без вартості матеріалів)
|1 послуга
|880,00
|11.
|Демонтаж та монтаж намогильної споруди при організації під поховання в існуючу могилу (пам’ятників із натурального каменю вагою до 300кг)
|- Демонтаж
|1 послуга
|640,00
|- Монтаж (без вартості матеріалів)
|1 послуга
|880,00
|12.
|Демонтаж та монтаж намогильної споруди при організації під поховання в існуючу могилу (пам’ятників із натурального каменю вагою від 300кг до 800кг)
|- Демонтаж
|1 послуга
|840,00
|- Монтаж (без вартості матеріалів)
|1 послуга
|1 150,00