Вартість проїзду у маршрутках Білої Церкви зросла

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради затвердив новий тариф на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування для всіх перевізників, які працюють у Білій Церкві, а саме: ПП «КАН», МПП «Діліжанс», ПАТ «Білоцерківський автобусний парк», КП БМР «Тролейбусне управління».

Вартість проїзду з 15 січня становитиме 4,00 грн.

Керуючий справами Максим Свірський зазначив, що у Білій Церкві проїзд найдешевший і економічно необґрунтований. Останній раз тариф підвищувався в листопаді 2014 року. З того часу зросла вартість дизпалива на 32%, скрапленого газу – на 23%, бензину – на 16%, вартість мастил зросла удвічі.

Також мережу пасажирських перевезень приведено до економічно обґрунтованого варіанту, що потребуватиме скорочення маршруток із 343 до 171 автобуса, але Максим Свірський запевнив, що якісь перевезень, а саме інтервал руху від цього не постраждає.

Нагадаємо, влада Білої Церкви замовила розробку нових маршрутів харківським спеціалістам. Вартість робіт обійшлася у 90 тис. грн. Маршрути планувалися такими: http://bc-news.com.ua/podiji/item/1957-marshruty-u-bilii-tserkvi-suttievo-zminiatsia

Проте пізніше, після зауважень містян, деякі пропозиції спеціалістів змінили. Відтак нові маршрути будуть такими: http://bc-news.com.ua/vlada/item/2017-uvaha-zatverdzheni-novi-pasazhyrski-marshruty-u-bilii-tserkvi

Вони почнуть діяти тільки після того, як будуть проведені конкурси поміж перевізників.

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Водночас, лише маршрут №7 довелося міняти тричі: Увага! Маршрути №3,7,8,17 знову змінюються

Міська влада Білої Церкви також планує підвищення вартості проїзду у тролейбусі до 3 грн. 11 січня відбудеться обговорення цього питання у приміщенні міськвиконкому. Перший раз це питання обговорили 21 грудня 2016 року.