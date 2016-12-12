Влада Білої Церкви vs наливайки: хто кого?

27 грудня на засіданні виконавчого комітету, поміж іншого, розглядалося питання встановлення режиму роботи об’єктам торгівлі, зокрема й тим, що хочуть працювати як кафетерії. Як відомо, у Білій Церкві вже давно є проблема з наливайками, які порушують громадський спокій та на які скаржаться мешканці міста. Попри всі спроби влади боротися з такими закладами, поки що виграють саме наливайки.

Ось і на засідання виконкому 27 грудня було винесено 9 об'єктів торгівлі, які просили встановити їм режим роботи. Марія Беркут, начальник відділу з питань торгово-промислового обслуговування населення, звернула увагу членів виконкому на те, що по деяким ФОП заявки розглядалися раніше і питання було знято до вивчення. Це стосується:

- ФОП Кулібаба Л.В. під розміщення магазину продовольчих товарів з кафетерієм в орендованому приміщенні за адресою: площа Соборна, 11, прим.2, з 07-00 до 22-00, без перерви та вихідних.

- ФОП Гриценко Т.І. у павільйоні по продажу продовольчих товарів з кафетерієм за адресою: вул. Митрофанова в районі ж/б №73 по вул. Леваневського, з 06-00 до 22-00, без перерви та вихідних.

- ФОП Куликівській Л.В. під розміщення магазину продовольчих товарів з кафетерієм в орендованому приміщенні за адресою: вул. Січневого прориву, 43-В, з 08-00 до 20-00, без перерви та вихідних

- ФОП Яровій І.В. під розміщення магазину продовольчих товарів з кафетерієм «Лад» в орендованому приміщенні за адресою: вул. Січневого прориву, 19-Б, з 08-00 до 22-00, без перерви та вихідних.

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Марія Беркут зазначила, що всі ці заклади хочуть працювати як кафетерії, хоча не мають для цього умов. Тому вона рекомендувала надати їм дозвіл на роботу без кафетерію та з 8 до 22:00. Таке рішення підтримали члени виконкому. По ФОП Гриценко Т.І розгляд рішення зняли зі зверненням до земельної комісії розірвати договір сервітуту і знести павільйон.

Сергій Рудюк та Вадим Маршалок, члени виконкому, резонно цікавилися чи може щось міська влада (депутати, виконком) зробити з наливайками у місті? "Поліція складає протоколи, а вони роблять що хотять. Ми складали протоколи на кафетерій по Леваневського, 73, а вони відписуються що такого кафетерія не існує, бо у них інша адреса - Митрофанова, 73. Там були розбої, грабежі, два вбивства. Я вважаю, що це питання треба взагалі зняти", - сказав Сергій Рудюк.

Марія Беркут зазначила, що статус кафетерію не дає їм права торгували спиртним на розлив, але такий статус їм рекомендує зазначати податкова інспекція, аби вони могли торгувати пивом, яке з 2015 року прирівняне до спиртного напою. Проте підприємці використовують цей статус для розливу спиртного, часом сурогату, отримують за це штраф у розмірі максимум 1700 грн, справно його сплачують і торгують далі.

Марія Беркут додала, що відділ підготував листа до місцевої прокуратури, де зазначив перелік таких точок-порушників з проханням до правоохоронців звернутися до податківців і позбавити їх ліцензії на продаж спиртного взагалі. Чи були якісь дії з боку прокуратури у цьому напрямку, невідомо.

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Також на засіданні виконкому заступник міського голови Інна Новогребельська доповіла, що штрафувати такі точки має право поліція. За минулі два тижні жодного протоколу на засідання адміністративної комісії при виконкомі, яку вона очолює, не надходила.

Таким чином, проблема кафетеріїв-наливайок у місті не вирішена і міська влада не має точного алгоритму ліквідації подібних точок. Як повідомила Інна Новогребельська лише кафетерій «Граф» оштрафований чотири рази за цей рік, проте працює і далі.

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«У городі є здравомисляча влада?», - усе таки допитувався Вадим Маршалок, коли профільний заступник мера запевняла, щобільше нічого вдіяти не можуть.

Під кінець обговорення міський голова Геннадій Дикий дав протокольне доручення Інні Новогребельскій та Марії Беркут підготувати перелік злісних порушників продажу алкоголю, підготувати розірвання договору (не сказав якого, можливо, оренди землі, приміщення) та рішенням виконкому доручити Інспекції з благоустрою знести наливайки.

Отже, зрозуміти, хто ж недопрацьовує у ланцюжку поліція - міська влада - прокуратура - податкова поки що тяжко. Лишається дочекатися, коли всі ці наміри побороти генделики втіляться в життя.