Влада Білої Церкви вирішила створити муніципальне ШЕУ

22 грудня на сесії Білоцерківської міської ради депутати вирішили перейменувати підприємство «Білоцерківсвітло» у «Муніципальне шляхово-експлуатаційне управління». Щоправда, таку ідею підтримали всього 26 депутатів, адже у багатьох місцевих обранців такий крок викликав багато питань щодо його доцільності.

Нове підприємство зможе обслуговувати дорожньо-шляхову мережу Білої Церкви та брати участь у тендері на ці послуги. Так аргументував необхідність рішення заступник міського голови Сергій Пахольчук.

«У більшості міст такі підприємства комунальні, тому що існує техніка, яку комерційне підприємство ніколи не купить, тому що вона може бути дорога і термін її роботи незначний і кошти не повернуться. Ніхто не каже, що не повинно бути конкуренції, але на 35-40% місто повинно мати свій комунальний транспорт, який може прибирати дороги, тротуари, відремонтувати світлофори, який може зробити ямковий ремонт. Адже сьогодні кошти є, а завтра - немає, а комунальне підприємство зробить у борг, а підрядник буде чекати на тендер. Нам сьогодні немає коли гратися у Prozorro, коли сьогодні зламався світлофор. Тому ми й збираємося відродити те ШЕУ, яке колись було у місті», - вважає міський голова Геннадій Дикий.

«Якщо я правильно розумію, ми повинні закупити для цієї організації обладнання, машини. Є якийсь розрахунок, скільки потрібно коштів для цього?» - запитав Олександр Ореховський, депутат від ПЕВУ.

За підрахунками профільного заступника мера Сергія Пахольчука, на прибирання вулиць достатньо купити обладнання на 500 тис. грн, а великі машини, які прибирають дорожній пісок, коштуватимуть 2, 5 – 5 млн. грн.

«Машина для заливки швів коштує приблизно $30 тис.», - додав Геннадій Дикий. – Дивіться, облгаз розрили вул. Першотравневу вже п’ять місяців і не ремонтують, а люди наші їздять. Тому ми підготуємо такий регуляторний акт, коли ми будемо за кошти бюджету закривати оці всі речі (ями, - ред.) і не чекати тендерів, а потім будемо виставляти їм рахунки».

«Це помилкове рішення створювати підприємство, яке буде займатися обслуговуванням дорожньої мережі. Таке комунальне підприємство вже було. На сьогоднішній день у місті існує ряд приватних структур, які прибирають місто, асфальтують дороги, прибудинкові території, у тому числі й БЦ ШЕУ. Що таке створити нове підприємство? Воно ж з неба не береться. З міського бюджету буде закуплятися техніка, утримуватися персонал. Через деякий час виникне потреба його контролювати. Тому що у приватному підприємстві кошти розкрадать не будуть, бо там господар сам у себе красти не буде. А над комунальним підприємство треба ще створювати контролюючу структуру. Таким чином ми на міський бюджет робимо додаткове навантаження. Правильно було зроблено, коли у свій час ми відмовилися від таких комунальних підприємств. Правильно, що здали Водоканал у концесію, бо раніше ми його лише дотували, а тепер, навпаки, бюджет отримує концесійні платежі. А для аварійних термінових робіт достатньо купити техніки для трьох існуючих ЖЕКів чи аварійної служби, чи тому ж «Білоцерківсвітлу», - висловив свою думку під час обговорення Василь Савчук, депутат від ПЕВУ.

Не зважаючи на те, що немає точних розрахунків вартості створення такого підприємства, частина депутатів все ж підтримали таке рішення.

Варто нагадати, що на початку цієї ж сесії депутати звернулися до Президента України, народних депутатів, де зазначили, що бюджет України на 2017 рік суттєво погіршить фінансове забезпечення територіальних громад. Цей бюджет перекладає на місця витрати на утримання закладів освіти, оплату комунальних послуг у закладах медицини, через що місто змушено буде суттєво скоротити видатки на благоустрій, ремонти тощо. Тому у зверненні депутати Білої Церкви просять про виділення відповідної дотації.

Виникає питання: якщо у Білої Церкви не вистачає коштів навіть на комунальні послуги у лікарнях, то за «чий рахунок буде бенкет» із закупівлі нової техніки для комунального ШЕУ? Чи для цього будуть брати кредити? Чи лише зміна вивіски, без персоналу і техніки, дозволить підприємству претендувати на участь у тендері з прибирання та асфальтування міста?

Поки що питання лишаються без відповіді…

P.S. Одним із прикладів того, як комунальне підприємство "оперативно" ремонтує розриті ним дороги, є вулиця Г. Ковбасюка. Там, яму, яку Тепломережа вирила ще у серпні, лише засипали щебенем, але до сих пір не заасфальтували. Чи то Prozorro завадило, чи ще щось, але до сих пір білоцерківці їздять і ходять по розкиданим камінцям.