Депутати вирішили з’ясувати, чому у Білій Церкві немає гарячої води

22 грудня на сесії Білоцерківської міської ради депутат Володимир Вовкотруб озвучив заяву щодо вирішення критичної ситуації, яка склалася у місті по забезпеченню мешканців гарячою водою та опаленням.

Заяву підтримали депутати від фракцій «БПП «Солідарність», ПЕВУ, Радикальної партії Олега Ляшка, ВО «Свободи», два депутати від «УКРОП» та один від «Самопомочі».

«Проблеми теплопостачання Білої Церкви існують уже протягом тривалого часу. Це занедбаний стан обладнання, високі тарифи і разом з тим дуже низька якість послуг. Останнім часом ці проблеми тільки поглиблюються. В багатоквартирних будинках уже регулярно відсутня централізована подача гарячої води влітку, а тепер ми бачимо спроби КП «Білоцерківтепломережа» за мовчазної згоди міського голови розповсюдити цю ганебну практику на весь рік», - йдеться у заяві.

Депутати зазначають, що мешканці, змушені підігрівати воду бойлерами, спричиняють перевантаження ліній електропередач та аварійне відключення будинків від світла. Також депутати стурбовані різким зростанням кредиторської заборгованості КП «Білоцерківтепломережа» упродовж останнього року. Також вони вважають, що виконком необґрунтовано припинив видачу дозволів на автономне опалення.

Депутати зазначають, що ТЕЦ готова забезпечити масив Леваневського теплом та гарячою водою за тарифом 1195, 83 грн за Гкал, тоді як КП «Білоцерківтепломережа» продає його за тарифом 1305 грн за Гкал.

Тому депутати просять продовжити роботу тимчасової депутатської комісії з перевірки фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств у 2017 році та доручити їй із залученням відповідних фахівців перевірити роботу Тепломережі, а саме: з’ясувати причини зростання кредиторської заборгованості, визначити причини та наслідки відсутності гарячої води, можливість безперебійного забезпечення та зниження тарифів на опалення та гарячу воду за умови укладання прямих договорів населення з ТЕЦ, блокування видачі дозволів на автономне опалення.

Варто зазначити, що відповідна депутатська комісія була створена на початку року. Міський голова Геннадій Дикий запевняв, що вона перевірить усі комунальні підприємства, а їх у місті 33. Проте відомо лише про результати перевірки парку ім. Т. Шевченка, Міськреклами, Тролейбусного управління та кінотеатру ім. Довженка.

Чи комісія перевіряла інші підприємства, чи є якісь результати цієї перевірки, невідомо. У листопаді на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів про те, де можна побачити результати перевірок, міський голова зазначив, що вони всі є…у його заступника Інни Новогребельської та пообіцяв оприлюднити ці результати. Проте до сих пір оприлюднення не відбулося.