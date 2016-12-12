Місцеві бюджети зростуть на 25% у 2017 році

Прем'єр-міністр наголосив, що у 2017 році зберігається система повноцінної фінансової децентралізації.
Він зауважив, що зміна системи акцизу дасть можливість залучити у місцеві бюджети додаткових 2 млрд грн. Також 7,7 млрд грн надійде до місцевих бюджетів від підвищення мінімальної заробітної плати. "Таких переліків є достатньо", - підкреслив він.
"Ми розраховуємо, що від тієї бази буде зростання місцевих бюджетів ще на 25% як мінімум у 2017 році", – зазначив Прем'єр-міністр.
"Місцеві бюджети будуть наповнені, вони дадуть можливість розвиватися територіальним громадам. Я це заявляю відповідально як співавтор фінансової децентралізації в країні і Прем'єр-міністр країни", - підкреслив Глава Уряду.
Володимир Гройсман зазначив, що місцеві бюджети країни збільшилися на 44 млрд грн порівняно з минулим 2015 роком. Кожного року відбувається зростання кожного місцевого бюджету більше ніж на 50%.
"Сьогодні сформована належна фінансова база і основа для того, щоб вони були самодостатні і були бюджетами розвитку", - наголосив Глава Уряду.