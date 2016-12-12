Сесія з перчинкою та родзинками

15 грудня відбулася позачергова сесія Білоцерківської міської ради з другої спроби. Перша спроба – 13 грудня – була невдалою, не вистачило кворуму. Сьогодні ж всі три рішення прийняли, у тому числі перерахували державні кошти на виплату допомоги родинам з дітьми, дотацію Тролейбусному управлінню та субсидії на житлово-комунальні послуги.

«Для тих, хто на бронепоїзді», «паравози жєлєзной дороги», «товстолобики», «цирк у нас в кінці жовтня поїхав, кажеця…так треба було туди клоуном устроїця», «ти сам антисоціальний», «Путін – х…а ви - брехло», «викличіть швидку, депутату пагано»… Ось таким лексичними зворотами депутати обмінювалися поміж собою та зверталися до міського голови. Матюки вже цитувати не будемо.

Передостання сесія цього року видалася напрочуд гарячою, депутати сперечалися одне з одним та звинувачували у маніпуляціях міського голову. Камінь спотикання полягав у недотриманні регламенту роботи міської ради, а саме: невчасній роздачі проектів рішень, винесення на розгляд рішень, які не проходили обговорень в депутатських комісіях тощо. Саме у цьому й звинувачувала частина депутатського корпуса міського голову. «Міський голова маніпулює громадською думкою, перекладаючи відповідальність за свій непрофесіоналізм, на депутатів міської ради. Обурливою є практика міської влади за допомогою шантажу примушувати депутатів голосувати за будь-які рішення всліпу», - зазначили напередодні у своїй заяві «свободівці».

У депутата Володимира Бабенка виник конфлікт з іншими представниками "УКРОП" під час сесії, ледь до бійки не дійшло

Можливо, такої дискусії і не було б, якби міський голова погодився на те, що передбачено регламентом: на початку сесії заслухати звернення, заяви, зауваження, а вже потім розглядати питання порядку денного. Але Геннадій Дикий на таке не погоджувався, бо розумів, що у своїх заявах депутати пояснять, чому не прийшли на сесію 13 грудня, тим самим спростувавши його заяви про «саботаж та договорняк». А тому наполягав першим розглянути питання про соціальні виплати. «Геннадій Анатолійович, досить спекулювати на оцих людських питаннях», - попросив депутат Геннадій Джегур. А затим зачитав спільну заяву депутатів фракції «БПП-Солідарність», ПЕВУ, Радикальної партії Олега Ляшка та депутата від «УКРОП» щодо того, чому депутати не з’явилися на сесію 13 грудня.

За його словами, депутати не взяли участь у роботі сесії Білоцерківської міської ради 13 грудня через непрофесійну підготовку сесії секретарем міськради та міським головою.

«Депутати мали можливість отримати питання порядку денного 12 грудня лише упродовж однієї години з 17 до 18:00, що унеможливило елементарне опрацювання документів. Це пряме порушення регламенту роботи міської ради, де сказано, що депутати повинні бути ознайомлені з порядком денним не пізніше, ніж за день до її проведення. Це при тому, що розпорядження про розподіл субвенцій голова КОДА підписав 7 грудня, а 8 грудня виконком уже готував проект рішення про зарахування цієї субвенції. Виникає питання: чи дійсно міський голова вважав ці питання надзвичайно важливими для міста, якщо з 8 по 12 грудня не зміг організувати ознайомлення депутатів з проектом рішення?», - зазначив у спільній заяві Геннадій Джегур.

Після того, як інші депутат зачитали свої запити та звернення, рішення про субвенції прийняли. Але, оскільки проекту рішення немає на сайті Білоцерківської міської ради, а трансляція засідання депутатських передсесійних комісій не проводилося, ми не можемо ознайомити читачів з тим, які суми виділені на допомогу родинам з дітьми, на субсидії та на дотацію Тролейбусному управлінню.

UPD 16.12.2016 На сайті Білоцерківської міської ради з'явився проект рішення щодо субвенцій. Кошти виділено у такому розмірі: 12млн. 800 тис. грн. - на допомогу сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, 3 млн. 900 тис. грн. - на медикаменти для малозахищених категорій, 24 тис. грн. - на погашення пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, 3 млн. грн. – на пільги та житлові субсидії населенню за оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло- та водопостачання.

Також 1, 650 000 грн. підуть на регулювання цін на послуги електротранспорту. Окрім того, виділено 100 тис. грн. на придбання спортивної інвентарю школам міста.

До слова, це не вперше, коли рішення чи їх проекти невчасно з’являються на сайті міської ради. Всі, хто хоча б раз спробував скористатися сайтом і пошукати необхідні рішення чи їх проекти, відмітять неоперативне оновлення сайту. Проекти рішень після їх ухвалення ще тижнями висять у розділі «проекти», замість того, щоб опинитися у розділі «рішення». Не оновлюється розділ щодо вакансій та проведення тендерних закупівель.

На сесію прийшла одна із мам, яка вимагала від депутатів терміново прийняти рішення про соціальні виплати

Також депутати ухвалили план з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік та погодилися отримати з Києва 9 уживаних тролейбусів. Натомість Києву передаємо один старий тролейбус для їх музею. Скільки точно коштів піде на ремонт уживаних київських тролейбусів озвучено не було. Називали суму приблизно 200-400 тис. грн. на одиницю. Керуючий справами Максим Свірський при цьому запевнив, що з 9 одиниць 5-6 готові вийти на лінію відразу.

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