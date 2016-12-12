Увага! Маршрути №3,7,8,17 знову змінюються

№ з/п Номер автобус-ного маршруту Назва маршруту Схема руху Кількість транспорт-них засобів , од. Загальна пасажиро- місткість, пас. 1 3 Житловий масив Заріччя (вул. Лісова) – автомагістраль Київ-Одеса вул. Лісова – вул. 2-а Піщана – вул. Євгена Деслава – вул. Дружби - просп. Князя Володимира – вул. Леваневського – залізнична станція «Роток»- автомагістраль Київ- Одеса 8 22 4 7 4-й мікрорайон -вул. Семашка 4-й мікрорайон - вул. Рибна - вул. Івана Кожедуба - вул. Осипенка- вул. Ярослава Мудрого – вул. Григорія Ковбасюка – вул. Логінова – вул. Привокзальна (вул.Першотравнева ) – вул. Брестська – вул. Фастівська - вул. Офіцерська– вул. В’ячеслава Чорновола – б-р .Олександрійський – вул. Семашка 8 45 5 8 вул. Івана Кожедуба – вул. Героїв Небесної Сотні (ДЮСШ № 1) вул. Івана Кожедуба – вул. Рибна – вул. Грибоєдова – б-р Княгині Ольги – вул. Леваневського – просп. Князя Володимира – вул.Шевченка – вул.Людмили Павліченко - вул.Шолом-Алейхема - вул.Голубина- просп. Князя Володимира – вул. Ярослава Мудрого – вул. Першотравнева – вул. Логінова – вул. Героїв Небесної Сотні – б-р Олександрійський 10 45 10 17 вул. вул. Івана Кожедуба (Хімбуд ) – вул.Січових Стрільців ( Нове Зарічанське кладовище (Володарська траса). Хімбуд – вул. Івана Кожедуба - вул. Осипенка – вул. Ярослава Мудрого - площа Соборна – вул. Дружби - вул. 1-а Піщана - вул. Ставищанська – вул.Селянська – вул.Таращанська – вул.Січових Стрільців ( Нове Зарічанське кладовище(Володарська траса). 14 22

УВАГА! Зміни почнуть діяти після проведення конкурсу на ці маршрути. На маршрут №8 поки що не має претендентів, тому питання зняли з розгляду

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Проте не всі маршрути змінюються, на частині з них ще не закінчився термін договору. Тож вони їздитимуть по старому маршруту. Детальніше читайте ТУТ