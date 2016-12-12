Увага! Маршрути №3,7,8,17 знову змінюються

|
№
з/п
|
Номер автобус-ного
маршруту
|Назва маршруту
|Схема руху
|
Кількість
транспорт-них
засобів ,
од.
|
Загальна
пасажиро-
місткість,
пас.
|1
|3
|
Житловий масив Заріччя
(вул. Лісова) – автомагістраль Київ-Одеса
|
вул. Лісова – вул. 2-а Піщана – вул. Євгена Деслава – вул. Дружби - просп. Князя Володимира –
вул. Леваневського – залізнична станція «Роток»- автомагістраль Київ- Одеса
|8
|22
|4
|7
|
4-й мікрорайон -вул. Семашка
|
4-й мікрорайон - вул. Рибна - вул. Івана Кожедуба - вул. Осипенка- вул. Ярослава Мудрого –
вул. Григорія Ковбасюка – вул. Логінова –
вул. Привокзальна (вул.Першотравнева ) –
вул. Брестська – вул. Фастівська - вул. Офіцерська– вул. В’ячеслава Чорновола –
б-р .Олександрійський – вул. Семашка
|8
|45
|5
|8
|
вул. Івана Кожедуба –
вул. Героїв Небесної Сотні (ДЮСШ № 1)
|
вул. Івана Кожедуба – вул. Рибна – вул. Грибоєдова – б-р Княгині Ольги – вул. Леваневського –
просп. Князя Володимира – вул.Шевченка – вул.Людмили Павліченко - вул.Шолом-Алейхема - вул.Голубина- просп. Князя Володимира – вул. Ярослава Мудрого – вул. Першотравнева – вул. Логінова – вул. Героїв Небесної Сотні – б-р Олександрійський
|10
|45
|10
|17
|вул. вул. Івана Кожедуба (Хімбуд ) – вул.Січових Стрільців ( Нове Зарічанське кладовище (Володарська траса).
|
Хімбуд – вул. Івана Кожедуба - вул. Осипенка –
вул. Ярослава Мудрого - площа Соборна –
вул. Дружби - вул. 1-а Піщана - вул. Ставищанська – вул.Селянська – вул.Таращанська – вул.Січових Стрільців
( Нове Зарічанське кладовище(Володарська траса).
|14
|22
УВАГА! Зміни почнуть діяти після проведення конкурсу на ці маршрути. На маршрут №8 поки що не має претендентів, тому питання зняли з розгляду
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Проте не всі маршрути змінюються, на частині з них ще не закінчився термін договору. Тож вони їздитимуть по старому маршруту. Детальніше читайте ТУТ
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