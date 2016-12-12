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Увага! Маршрути №3,7,8,17 знову змінюються

  • Понеділок, груд. 12 2016
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Увага! Маршрути №3,7,8,17 знову змінюються

13 грудня на засіданні виконавчого комітету Білоцерківської міської ради затвердили зміни до міських  автобусних маршрутів №3,7,8,17:

з/п

Номер автобус-ного

маршруту

 Назва маршруту Схема  руху

Кількість

транспорт-них

 засобів ,

од.

Загальна

пасажиро-

місткість,

 пас.
1 3

Житловий масив Заріччя

(вул. Лісова) –  автомагістраль Київ-Одеса

вул. Лісова – вул. 2-а Піщана – вул. Євгена Деслава – вул. Дружби - просп. Князя Володимира –

вул. Леваневського – залізнична станція «Роток»- автомагістраль Київ- Одеса

 8 22
4 7

4-й мікрорайон -вул. Семашка 

 

4-й мікрорайон - вул. Рибна - вул. Івана Кожедуба -  вул. Осипенка- вул. Ярослава Мудрого –

вул. Григорія Ковбасюка – вул. Логінова

вул. Привокзальна (вул.Першотравнева ) –  

вул. Брестська –  вул. Фастівська - вул.  Офіцерська– вул. В’ячеслава Чорновола –

б-р .Олександрійський – вул. Семашка 

 8 45
5 8

вул. Івана Кожедуба  –

вул. Героїв Небесної Сотні  (ДЮСШ № 1)

вул. Івана Кожедуба  – вул. Рибна – вул. Грибоєдова – б-р Княгині Ольги – вул. Леваневського –

просп. Князя Володимира – вул.Шевченка – вул.Людмили Павліченко - вул.Шолом-Алейхема - вул.Голубина- просп. Князя Володимира – вул. Ярослава Мудрого – вул. Першотравнева – вул. Логінова – вул. Героїв Небесної Сотні – б-р  Олександрійський

 10 45
10 17 вул. вул. Івана Кожедуба   (Хімбуд ) – вул.Січових Стрільців  ( Нове Зарічанське кладовище (Володарська траса).

Хімбуд – вул. Івана Кожедуба - вул. Осипенка –

вул. Ярослава Мудрого - площа Соборна –

вул. Дружби - вул. 1-а Піщана -  вул. Ставищанська – вул.Селянська – вул.Таращанська – вул.Січових Стрільців

( Нове Зарічанське кладовище(Володарська траса).

 14 22

УВАГА! Зміни почнуть діяти після проведення конкурсу на ці маршрути. На маршрут №8 поки що не має претендентів, тому питання зняли з розгляду

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Затверджені нові пасажирські маршрути у Білій Церкві

Проте не всі маршрути змінюються, на частині з них ще не закінчився термін договору. Тож вони їздитимуть по старому маршруту. Детальніше читайте ТУТ

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Опубліковано в Влада
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Коментарі  

0 #1 Інна 13.12.2016, 20:24
Що робитимуть з маршрутом на Фурси??? Син їздить у Фурси до школи, що тепер робити?! Люди в шоці!!!
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