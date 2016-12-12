Розкажіть владі, що ви хотіли б зробити у вашому мікрорайоні, будинку чи у місті в цілому

6 грудня 2016р стартує обговорення бюджету розвитку з мешканцями, яке буде тривати до 14 грудня. Це робиться з метою максимального залученнямешканців до управління бюджетними коштами, і разом з тим, визначенняпершочергових потреб в різних мікрорайонах.

Надати свої пропозиції можна з 06 по 14 грудня 2016р:

- на електронну пошту: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (обов’язково вказати в темі листа: Бюджет розвитку);

- заповнити анкету за посиланням: https://goo.gl/forms/eboRzW7QYVXIB8uB2

- письмове звернення в відділ звернень громадян БМР за адресою: м.Біла Церква, Торгова площа, 6. Графік роботи: будні дні з 9.00 до 18.00, обідня перерва 13.00-14.00

- «Прямий ефір» на ТРК «Крокус» 08 грудня з 19.00 до 20.00 (студійний телефон: 31-21-30, 31-21-40);

- «Прямий ефір» на радіо-NET 09 грудня з 15.00 до 15.15 (студійний телефон:33-53-73)

- Радіозустріч в ефірі Білоцерківського радіомовлення 15 грудня з 6.30 до 6.45, 17 грудня з 14.00 до 15.00. Пропозиції та запитання приймаються до 10 грудня (студійний телефон: 38-30-20)

За матеріалами сайту Білоцерківської міської ради