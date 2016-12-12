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Вантажівки будуть зважувати перед в'їздом у Білу Церкву

  • П'ятниця, груд. 02 2016
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Вантажівки будуть зважувати перед в&#039;їздом у Білу Церкву

1 грудня на сесії Білоцерківської міської ради була прийнята Програма запобігання злочинності «Безпечне місто Біла Церква» на 2016-2018 роки.

Ця програма передбачає встановлення на вулицях та в’їздах-виїздах з міста сучасних систем зовнішнього відеоспостереження та відеофіксації правопорушень, а також встановлення в публічних місцях (загальноосвітніх середніх закладах, закладах дошкільної та позашкільної освіти, лікувальних закладах тощо) кнопок термінового виклику працівників поліції.

Буде створений Ситуаційний центр міста Біла Церква, який збиратиме та оброблятиме інформацію з камер відеоспостереження.

Також на 10 в’їздах в місто буде встановлено автоматизовану систему контролю вагових параметрів транспортних засобів, таким чином контролюватиметься вага вантажівок. Якщо вони перевищують допустиму норму, інформація відразу буде передаватися поліції для вжиття необхідних заходів.  

Також планується вжити заходів для безпечного перебування дітей у садочках та школах. 

Детальніше з програмою можна ознайомитися на сайті Білоцерківської міської ради. 

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Опубліковано в Влада

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