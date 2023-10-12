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Білоцерківці вшанували пам'ять загиблих військових у другу річницю повномасштабного вторгнення

  • Субота, лют. 24 2024
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Білоцерківці вшанували пам&#039;ять загиблих військових у другу річницю повномасштабного вторгнення

24 лютого білоцерківці зібралися біля церкви святого праведного Петра Калнишевського, щоб взяти участь у панахиді за загиблими військовими, які віддали своє життя за захист України.

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Молебень провели священники Православної церкви України на чолі з секретарем Білоцерківської єпархії, настоятелем Свято-Преображенського храму отцем Миколою Гопайничем.

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«24 лютого рівно два роки тому повністю змінив наше життя і поділив його на «до» і «після». За ці два роки українська нація стала набагато сильніша, продемонструвавши на цілий світ велике бажання жити у вільній і незалежність країні. Тій країні, в якій нам дав народитися Бог. У тій країні, за яку на полі бою віддали життя багато наших близьких і рідних. Бажаю, щоб нам не було соромно жити тут на землі, не було соромно підняти свій погляд до небо, звідки на нас кожної миті дивляться найкращі і найдостойніші наші земляки, воїни і герої України», - сказав у своїй промові отець Микола.

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Після чого присутні на панахиді білоцерківці, а серед них було багато родичів загиблих військовослужбовців, поклали квіти на Алеї шани та пам’яті.

 

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