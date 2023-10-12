Володимир Вовкотруб обраний секретарем Білоцерківської міської ради

Першим питанням розглянули обрання нового секретаря міськради. Ним став депутат від партії «Слуга народу» Володимир Вовкотруб. За проголосувало 24 депутати з 28 присутніх у залі. За нашими спостереженнями, бюлетені не брали депутати від партії "Біла Церква разом". Відтак, ще два слідуючих рішення теж стосувалися кадрових питань. Новообраного секретаря включили до складу виконкому БМР та виключили зі складу земельної комісії. Також для проведення таємного голосування був змінений склад лічильної комісії: замість Володимира Вовкотруба головою комісії призначили депутата від «Європейської Солідарності» Назара Коваленка.

На попередній сесії депутати звільнили із займаної посади Дмитра Киришуна, також представника партії "Слуга народу".

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Те, що шляхи Володимира Григоровича Вовкотруба розійшлися з його колегами по фракції, стало очевидним саме на 47 сесії. Він, як голова лічильної комісії, відмовився покидати сесійну залу разом з однопартійцями, хоча й не брав участь у таємному голосуванні. Але після того, як Дмитра Киришуна депутати зняли з посади секретаря, депутатка від партії "Слуга народу" Ольга Нагорна зазначила, що на засіданні фракції політичної партії «Слуга народу» вирішили за недотримання партійної дисципліни виключити його зі складу фракції з пропозицією застосувати щодо нього імперативний мандат (тобто взагалі позбавити депутатського мандату).

Володимир Вовкотруб заявив, що не порушував партійну дисципліну. Пройшло понад пів місяця, але погрози про позбавлення мандату поки що лишилися погрозами. Натомість депутат отримав посаду секретаря одноголосною підтримкою. Депутатів від партії "Слуга народу" в сесійній залі не було.