«Київстар» повертається: що треба зробити для відновлення звʼязку

Абоненти мобільного оператора «Київстар» повідомляють, що звʼязок поступово відновлюється ввечері 13 грудня. Сервіс стає доступним не автоматично – для поновлення в мережі слід перезавантажити телефон.

Водночас послуга мобільного інтернету все ще недоступна.

Сама компанія про відновлення доступу до своїх послуг ще не повідомляла.

«Спеціалісти компанії працюють над відновленням послуг, і зроблять усе можливе, аби остаточно завершити цю роботу якомога швидше. Відновлення сервісів може відбуватися поступово, про що ми повідомлятимемо додатково на наших сторінках в соцмережах. Після стабілізації роботи мережі усі абоненти й корпоративні клієнти, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатись сервісами компанії, обовʼязково отримають компенсації», – так компанія комунікувала зі своїми абонентами вдень 13 грудня.

Відновлення мобільного зв’язку почали фіксувати близько 17:00 у середу, 13 грудня.

Низка абонентів «Київстару» з різних областей повідомила про відновлення мобільного зв'язку через понад добу після хакерської атаки на компанію. Відновлення мережі почали фіксувати близько 17:00 у середу, 13 грудня, та сповіщати в соцмережах.

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