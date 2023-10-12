Міська рада Білої Церкви відмовилася позбавляти повноважень депутатів від "ОПЗЖ"

30 листопада відбулося засідання позачергової 47 сесії Білоцерківської міської ради, на якій додатковим питанням до порядку денного намагалися розглянути проєкт рішення про призупинення повноважень депутатів, які висувалися та були обрані за виборчими списками політичної партії «Опозиційна платформа – За життя».

Автор проєкту рішення – депутат від фракції «Європейська Солідарність» Микола Гопайнич.

За те, щоб включити це питання до порядку денного проголосувало всього 13 депутатів: 6 – від партії «Слуга народу», 4 – від партії «Європейська Солідарність», 2 – від партії «Біла Церква разом», 1 – від партії «За майбутнє».

Микола Гопайнич після цього вирішив звернутися до колег з трибуни такими словами: «У нашій Україні з 1991 року є чимало організацій, які є п'ятою колоною. Зокрема, це церква московського патріархату та ті політичні сили, які були і навіть залишилися у нашій владі. Це такі, як комуністи, Партія регіонів, яких вже немає, та їхнє дітище, яке є і в нашій міській раді, партія "ОПЗЖ". Я не маю нічого проти вас, колеги, я мало вас знаю (ред. М. Гопайнич звертався до депутатів БМР від фракції «ОПЗЖ)», але я знаю, що кожного кандидата в політичну силу обирають свідомо. Я знаю точно, що ОПЗЖ – є п’ятою колоною в Україні. А ви є цілим тієї команди, яка в Україну привела війну. Я дивлячись вам у вічі, депутати, які не проголосували за моє рішення, хочу сказати, що мені дуже соромно за те, яке майбутнє ми з вами будуємо».

Дісталося й міському голові Геннадію Дикому. «Я, Геннадій Анатолійович, підтримуючи вас на виборах у 2015 році, познайомився з вами як з людиною патріотом, який називав наших ворогів «ригами», зрадниками. Мені приємно було тоді з вами спілкуватися. Я думав, що ми завжди з вами будемо розділяти ці погляди і боротися з ворогом, як на сході країни, так і тут. На жаль, сьогодні я побачив, що ми розійшлися в різні сторони», - сказав Микола Гопайнич.

Нагадаємо, депутатів від «ОПЗЖ» у Білій Церкві просять скласти повноваження не перший раз.

Так, у березні 2023 року 11 представників громадських організацій звернулися з офіційним листом до мера Геннадія Дикого та депутатів міської ради, аби ті позбавили мандатів обранців від партії «ОПЗЖ». У травні 2023 року ГО "Всеукраїнська асоціація УБД" прямо на сесії вручили «повістки» з вимогою скласти повноваження депутатів міської ради Білої Церкви від «ОПЗЖ».

12 жовтня 2023 року на сесії Білоцерківської районної ради, депутати від ОПЗЖ власноруч написали заяви про вихід із партії та складання депутатських повноважень.

17 жовтня 2023 року Київська обласна рада підтримала проєкт рішення про позбавлення повноважень депутатів від "Опозиційної платформи — За життя" до завершення війни в країні.

15 вересня 2022 року Верховний суд України остаточно заборонив діяльність партії "Опозиційна платформа – За життя", крім того, кільком депутатам ОПЗЖ оголосили про підозру у держзраді та позбавили громадянства. Проросійська партія була заснована в 2018 році, більшість її учасників були колишніми членами "Партії регіонів".

Однак, у міській раді Білої Церкви їхні позиції залишаються стабільними.