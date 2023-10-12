Білоцерківці вшанували пам'ять жерт Голодомору, який відбувся 90 років тому

5 листопада білоцерківці прийшли до пам’ятного знаку жертвам Голодомору та політичних репресій, аби вшанувати пам'ять загиблих предків від трьох голодів, що були в часи Радянського союзу, а саме: 1921-1923, 1932-1933 та 1946-1947 років. Цього року виповнюються 90-ті роковини з часу наймасштабнішого з них 30-х років, який українці назвуть Голодомором.

Масові штучні голоди в тодішній УРСР – це спроба цілеспрямованого акту знищення українського народу шляхом виморювання голодом селян як носіїв національних традицій, мови та національного духу. Це спроба зламати опір колективізації та примусове зганяння в колгоспи.

Автор терміну "геноцид" Рафаель Лемкін назвав Голодомор в Україні "класичним прикладом радянського геноциду, його найдовшого і найширшого експерименту русифікації – винищення української нації". На думку вченого голодом закатували селянство, оскільки воно було релігійним, інтелектуальним і політичним проводом нації в цілому.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Білоцерківці вшанували пам'ять закатованих голодом предків

Ще один американець Джеймс Мейс вивчав тему Голодомору в Україні та опублікував у 1988-му звіт для Конгресу США та тритомник 204 свідчень про голод 1932–1933 років у 1990 році. У висновках звіту, зокрема, стверджувалося, що «Йосиф Сталін та його оточення вчинили геноцид проти українців у 1932—1933 роках».

Вперше назвав Голодомор «спланованою акцією, геноцидом проти власного народу» Президент України Леонід Кучма у 1993 році на конференції з нагоди 60-роковин трагедії. Знадобилося довгих 13 років, аж поки у 2006 році Верховна Рада України ухвалить Закон України «Про Голодомор 1932—1933 років в Україні», де ту трагедію визнано геноцидом українського народу. До того часу вже 7 країн світу визнали акт геноциду проти українців!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Білій Церкві відбулися жалобні заходи до 88-х роковин Голодомору

Нині 32 країни світу прийняли рішення про геноцид. У США із 50 штатів визнали Голодомор актом геноциду українського народу 33. Таке ж рішення ухвалив Конгрес США та такі світові інституції, як Європейський парламент та ПАРЄ.