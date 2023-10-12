У Білоцерківському районі виявлено африканську чуму свиней

Зважаючи на серйозність ситуації, яка несе загрозу поширення вірусу у господарствах району незалежно від розмірів і форми власності, 1 листопада 2023 року відбулося позачергове засідання місцевої державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Білоцерківській РДА, за результатами роботи якої на окремих територіях району було введено карантин на 40 діб та визначено план заходів щодо профілактики, недопущення поширення та ліквідації захворювання африканської чуми свиней на території Білоцерківської міської територіальної громади та Білоцерківського району.

Звертаємо увагу жителів району, що африканська чума свиней — вірусна хвороба, яка перебігає гостро й характеризується лихоманкою. Входить до переліку особливо небезпечних хвороб тварин. На африканську чуму свиней хворіють лише дикі та свійські свині.

Зважаючи на це, реалізація яловичини, кролятини та птиці на ринках та торгівельних майданчиках району відбувається у звичайному режимі, а, згідно з рішенням місцевої державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Білоцерківській РДА, продаж свинини дозволено, виключно тієї, що була одержана на забійних та переробних підприємствах, які мають експлуатаційний дозвіл, за наявності супровідних ветеринарних документів.

У випадку виявлення несанкціонованої торгівлі живих свиней та свинини подвірного забою або ж м’ясними продуктами домашнього виготовлення на території Білоцерківського району, будуть застосовані дії з його негайного припинення.

Також в рамках реалізації плану заходів з профілактики, недопущення поширення та ліквідації захворювання африканської чуми свиней на території Білоцерківського району у приватному секторі, який увійшов до карантинних зон Білоцерківської, Гребінківської, Узинської та Маловільшанської територіальних громад, будуть проведені подвірні обходи з метою обліку свиней, виявлення тварин з ознаками захворювання та загиблих тварин.

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