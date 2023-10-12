Сьогодні вночі Україна переходить на зимовий час: куди переводити стрілки

Цієї ночі, 29 жовтня о 4:00 ранку за київським часом, Україна переходить на зимовий час. Це означає, що потрібно перевести стрілки годинника на одну годину назад.

Сучасні девайси, підключені до інтернету, переводять годинник в автоматичному режимі. Так що вам не доведеться вставати вночі, щоб перевести стрілки. Однак, якщо в домі є механічний годинник, потрібно буде перевести стрілки на одну годину назад.

Зазначимо, що переведення годинника відбувається по всій країні, це регламентовано постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 р. №509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Уперше переводити годинник на зимовий та літній час почали у 1916 році в Німеччині, пізніше цю ідею перейняли й інші європейські країни, зокрема Великобританія, а потім і Сполучені Штати Америки. Головною метою переведення годинника була економія електроенергії.