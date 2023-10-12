У Білій Церкві відбувся легкоатлетичний забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України»

Як зазначила організатор заходу, дружина загиблого Героя Любов Румянцева, забіг був ініційований по всій Україні та планується, аби у Білій Церкві він став щорічним.
До заходу долучилися близько 500 учасників, яких підтримували як знайомі, так і рідні Героїв, полеглих за волю та незалежність України. Залежно від своїх фізичних можливостей кожен міг подолати одну з трьох дистанцій на вибір – 1200 м (1 коло), 2400 м (2 кола) та 3600 м (3 кола). Переможці не визначалися, оскільки забіг мав на меті подолання дистанції, а не змагання на результат.
Коментуючи забіг, учасники зазначили:
Тетяна Нікандрова, дружина загиблого Героя: «Я сьогодні бігла в пам’ять про свого чоловіка, Нікандрова Віталія. Я б хотіла подякувати всім, хто сьогодні разом з нами, адже цей забіг є дуже пам’ятним для наших родин».
Родина загиблого Героя Богдана Костюка: «Ми біжимо всією нашою родиною за мого брата Богдана Павловича Костюка, який трагічно загинув 6 жовтня 2022 року».
Марина Колонюк, мама загиблого Героя: «Я сьогодні бігала за свого сина Олександра. Я вважаю, що такі заходи повинні проводитися для того, щоб люди пам’ятали, хто стояв за нас і нашу Україну».
На згадку про захід всім учасникам забігу були вручені пам’ятні медалі.
У заході взяли участь: депутати Білоцерківської міської ради, представники структурних підрозділів міської ради, громадськості, військовослужбовці, журналісти місцевих ЗМІ.
Забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України» – це вияв подяки військовослужбовцям та їхнім сім’ям за внесок у збереження територіальної цілісності країни. Будь-який захід, який відбувається сьогодні, можливий завдяки мужності та героїзму наших захисників.