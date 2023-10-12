У Білій Церкві відбувся легкоатлетичний забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України»

15 жовтня у Білій Церкві на території дендропарку «Олександрія» відбувся захід пам’яті військових, які загинули під час російсько-української війни, – легкоатлетичний забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України». Захід був організований родинами полеглих воїнів за підтримки управлінням молоді та спорту Білоцерківської міської ради.

Як зазначила організатор заходу, дружина загиблого Героя Любов Румянцева, забіг був ініційований по всій Україні та планується, аби у Білій Церкві він став щорічним.

До заходу долучилися близько 500 учасників, яких підтримували як знайомі, так і рідні Героїв, полеглих за волю та незалежність України. Залежно від своїх фізичних можливостей кожен міг подолати одну з трьох дистанцій на вибір – 1200 м (1 коло), 2400 м (2 кола) та 3600 м (3 кола). Переможці не визначалися, оскільки забіг мав на меті подолання дистанції, а не змагання на результат.

Коментуючи забіг, учасники зазначили:

Тетяна Нікандрова, дружина загиблого Героя: «Я сьогодні бігла в пам’ять про свого чоловіка, Нікандрова Віталія. Я б хотіла подякувати всім, хто сьогодні разом з нами, адже цей забіг є дуже пам’ятним для наших родин».

Родина загиблого Героя Богдана Костюка: «Ми біжимо всією нашою родиною за мого брата Богдана Павловича Костюка, який трагічно загинув 6 жовтня 2022 року».

Марина Колонюк, мама загиблого Героя: «Я сьогодні бігала за свого сина Олександра. Я вважаю, що такі заходи повинні проводитися для того, щоб люди пам’ятали, хто стояв за нас і нашу Україну».

На згадку про захід всім учасникам забігу були вручені пам’ятні медалі.

У заході взяли участь: депутати Білоцерківської міської ради, представники структурних підрозділів міської ради, громадськості, військовослужбовці, журналісти місцевих ЗМІ.

Забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України» – це вияв подяки військовослужбовцям та їхнім сім’ям за внесок у збереження територіальної цілісності країни. Будь-який захід, який відбувається сьогодні, можливий завдяки мужності та героїзму наших захисників.

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