Білоцерківській громаді завдано майже 800 тис. грн збитків під час ремонту вуличного освітлення

Збитки майже 800 тис. під час ремонту вуличного освітлення – на Київщині підозрюються підрядник та інженер технагляду.

За процесуального керівництва прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури повідомлено про підозру директору підрядної організації та інженеру технічного нагляду.

Розслідуванням встановлено, що комунальне підприємство Білоцерківської міської ради уклало договори підряду з товариством щодо капітального ремонту вуличного освітлення у місті Біла Церква.

З метою заволодіння коштами місцевого бюджету підрядник та інженер технагляду при передачі замовнику актів про виконання будівельних робіт внесли до вказаних документів завідомо неправдиві відомості щодо обсягів їх виконання і вартості.

Внаслідок дій підозрюваних територіальній громаді завдано збитків на загальну суму майже 800 тис. грн.

Дії керівника підрядної організації кваліфіковано як заволодіння чужим майном та службове підроблення (ч. 3, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України), а інженера технічного нагляду – пособництво у заволодінні чужим майном та службове підроблення (ч. 5 ст. 27 ч. 3, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудове розслідування здійснюється слідчими Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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