Депутати відмовили підприємцям у будівництві ГЕС на річці Рось в межах Шкарівки

Депутати БМР переважною більшістю голосів відмовили ТОВ «Білоцерківська інвестиційна група» у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності під будівництво ГЕС в межах села Шкарівка. Це питання розглядалося на 44 сесії БМР, 20 вересня 2023 року.

Перед голосуванням до депутатів звернулася староста Шкарівського старостинського округу Юлія Ткаченко, яка повідомила, що земельна ділянка, на якій хочуть будувати міні-ГЕС, повністю розташована в прибережній захисній смузі р. Рось та знаходиться в зоні підтоплення. Також, за її словами, передача цієї ділянки під будівництво ГЕС не відповідає чинній містобудівній документації, а саме: генеральному плану села Шкарівка. «Ми уважно слідкуємо за роботою земельної комісії, яка двічі не змогла підтримати це питання і просто рекомендувала винести його на розгляд сесії. Старостат звертався до регіонального офісу водних ресурсів р. Рось, де зазначили, що ТОВ «Білоцерківська інвестиційна група» не зверталася до них щодо погодження розміщення на річці Рось міні-ГЕС у межах Шкарівського старостинського округу», - сказала пані Юлія.

Також староста наголосила, що місцеві мешканці на цій ділянці зариблюють річку і вони проти будівництва ГЕС, адже стурбовані, що це призведе до негативних екологічних наслідків.

Депутати Микола Гопайнич та Юлія Місевра також виступили за те, щоб підтримати думку мешканців Шкарівки, 99% яких проти будівництва цієї міні-ГЕС.

Депутат Максим Коноплястий, який є членом земельної комісії, зазначив: «Я хочу, щоб врахували скарги мешканців села, а також позицію земельної комісії, де двічі це питання не було підтримано. А також слід урахувати зауваження управління регулювання земельних відносин БМР та управління містобудування та архітектури БМР, які зазначають, що подібне рішення порушує Водний кодекс України та суперечить генеральному плану с. Шкарівка».

Таким чином, рішення підтримали лише 9 депутатів (Володимир Вовкотруб, Олксандр Александров, Тетяна Голотюк, Сергій Грисюк, Станіслав Долід, Дмитро Киришун, Андрій Король, Ольга Нагорна, Вадим Хлєбніков) і воно не було ухвалене.