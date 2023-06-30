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Білоцерківські правоохоронці викрили двох чоловіків, які незаконно збували гранати

  • Вівторок, вер. 12 2023
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Білоцерківські правоохоронці викрили двох чоловіків, які незаконно збували гранати

За процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури викрито та повідомлено про підозру двом чоловікам за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювані налагодили незаконний збуту боєприпасів на території Білоцерківського району.

Під час документування злочину правоохоронці провели 2 оперативні закупки та задокументували продаж 10 гранат по 3 тисячі гривень за кожну.

Осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. Нині їм обрано запобіжні заходи.

У ході обшуків за адресами проживання підозрюваних вилучено 6 гранат різних типів, підривачі до гранат, корпус до гранати Ф1 та понад 1100 набоїв калібру 5,45.

Встановлюються всі обставини вчинення злочину.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Білоцерківського райуправління ГУ Нацполіції в київській області.

Київська обласна прокуратура

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