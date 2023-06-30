Білоцерківські правоохоронці викрили двох чоловіків, які незаконно збували гранати

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювані налагодили незаконний збуту боєприпасів на території Білоцерківського району.
Під час документування злочину правоохоронці провели 2 оперативні закупки та задокументували продаж 10 гранат по 3 тисячі гривень за кожну.
Осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. Нині їм обрано запобіжні заходи.
У ході обшуків за адресами проживання підозрюваних вилучено 6 гранат різних типів, підривачі до гранат, корпус до гранати Ф1 та понад 1100 набоїв калібру 5,45.
Встановлюються всі обставини вчинення злочину.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Білоцерківського райуправління ГУ Нацполіції в київській області.
Київська обласна прокуратура