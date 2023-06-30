1 вересня починає діяти новий церковний календар

З 1 вересня Православна Церква України переходить на новоюліанський календар. Що зміниться у наступному церковному році?

Дати нерухомих свят, постів, загальниць, дні вшанування пам՚яті святих змістяться на 13 днів назад (будуть відзначатися на 13 днів раніше).

Наприклад:

8 (а не 21) вересня відзначатимемо свято Різдва Пресвятої Богородиці,

14 (а не 27) вересня – Воздвиження Хреста Господнього,

1 (а не 14) жовтня відзначатимемо Покрова Пресвятої Богородиці.

З 15 листопада по 24 грудня триватиме Різдвяний піст, а Різдво Христове святкуватимемо 25 грудня.

В наступному році Петрів піст не буде загальним, бо Свята П’ятдесятниця буде святкуватися 23 червня, а день святих першоверховних апостолів Петра і Павла – вже 29 червня. Отже не існуватиме визначеного періоду посту, який мав би розпочатися за тиждень після дня Святої Трійці. Але для тих, хто бажає поститися за прикладом розвʼязання цього питання в інших Помісних Церквах може бути взятим для посту період після свята святих апостолів Петра і Павла – з 1 по 5 липня.

Великий піст триватиме з 18 березня по 4 травня. Пасха у 2024 році припадає на 5 травня. Тут нагадаємо, що ця дата є спільною і для тих, хто дотримується юліанського, і для тих, хто живе за новоюліанським календарем. Адже календарна традиція щодо обчислення Пасхалії є загальною для всіх Помісних Православних Церков.

Кілька років тривала підготовка до цього історичного рішення переходу на більш сучасний і точний календар, яким давно вже послуговується більшість Помісних Православних Церков. Водночас Помісний Собор зберіг за парафіями та монастирями, які цього бажають, право використовувати старий (юліанський) календар. Календарна реформа буде проходити без примусу, спокійно і розважливо, даючи всім можливість прийняти необхідні зміни поступово й усвідомлено.

На слайдах допису вказані дні тижня неперехідних свят у 2024 році. У 2023 році неперехідні та великі свята відзначаємо у ті ж дати, відповідно до новоюліанського календаря.

Слава Богу за все!