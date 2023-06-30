Людмила Діденко залишає посаду директора Білоцерківського краєзнавчого музею

Про це написала Людмила Діденко на сторінці Білоцерківського краєзнавчого музею в соцмережі Facebook.

"Дорогі мої друзі, колеги, дослідники, відвідувачі Білоцерківського краєзнавчого музею! Хочу подякувати вам за нашу активну, творчу, результативну, продуктивну співпрацю, за втілення в життя нескінчених моїх ідей. За вашу підтримку і витримку, стійкість в постійному обмеженому фінансуванні.

Дякую Вам за виконану неосяжну роботу для збереження ідентичності української нації, традицій, обрядів. За ваше бажання вивчати, досліджувати, популяризувати історію нашого краю.

Я щаслива тим, що призначивши мене на посаду директора в 1990 році, начальник управління культури наголосив, що я йду на «цілину», а сьогодні наш музей є одним з кращих музеїв не тільки Київщини, України, а відомий в Європі своїми виставками (в Німеччині, Польщі, Угорщині), а також своїми унікальними цінними експонатами. Я залишаю мій дружній професійний колектив.

Дякую вам всім за співпрацю, за дружбу, приємне спілкування, за розуміння і підтримку, за яскраві моменти і втілення геніальних ідей, за одностайність і колективну силу.

Всім бажаю всього самого доброго, здоров’я, впевненості, завзяття, здійснення фінансування згідно вимог і дочекатися Перемоги. Ваша заслужена працівниця культури України, кандидатка історичних наук Людмила Михайлівна Діденко", - йдеться в пості.

Цікаво, що рішення про звільнення Діденко Л. М. було ухвалене Київської обласної радою ще 22 вересня 2022 року. Цим рішенням було схвалено розпорядження виконуючого обов’язки голови Київської обласної ради від 24.06.2022 № 102 «Про звільнення директора КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ», яким звільнено Діденко Людмилу Михайлівну у зв’язку із закінченням терміну дії контракту, на підставі пункту 2 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

Утім, на сторінці Білоцерківського краєзнавчого музею 15 серпня був опублікований пост про проведення виставки, де Людмилу Діденко називали "директоркою музею".