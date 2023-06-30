Білоцерківці поклали квіти до пам'ятника Т.Г. Шевченку

З нагоди Дня державного прапора України та Дня незалежності України в міських бібліотеках напередодні провели тематичні зустрічі з учнями шкіл. А у школах мистецтв відбулися приурочені до свят концерти.
Сьогодні українці відзначають 32-у річницю з дня проголошення незалежності України. Масових заходів, як це було раніше, нині немає, адже існує загроза ракетних обстрілів, а от невеличкі заходи все ж відбулися і в Білій Церкві. Зокрема, міські чиновники разом з мером Геннадієм Диким та депутатами поклали квіти до пам'ятника Т.Г. Шевченку.
З нагоди Дня державного прапора України та Дня незалежності України в міських бібліотеках напередодні провели тематичні зустрічі з учнями шкіл. А у школах мистецтв відбулися приурочені до свят концерти.
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