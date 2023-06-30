Білоцерківці поклали квіти до пам'ятника Т.Г. Шевченку

Сьогодні українці відзначають 32-у річницю з дня проголошення незалежності України. Масових заходів, як це було раніше, нині немає, адже існує загроза ракетних обстрілів, а от невеличкі заходи все ж відбулися і в Білій Церкві. Зокрема, міські чиновники разом з мером Геннадієм Диким та депутатами поклали квіти до пам'ятника Т.Г. Шевченку.