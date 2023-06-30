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Білоцерківці вшанували День державного прапора

  • Середа, серп. 23 2023
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Білоцерківці вшанували День державного прапора

23 серпня українці відзначають День державного прапора. Один із державних символів України ввібрав усе блакить мирного неба та золото колосся.

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Сьогоднішнє свято Україна відзначила без масових заходів через загрозу ракетних ударів по українських містах. Проте невелика офіційна церемонія підняття державного прапора відбулася й у Білій Церкві біля міськради. У ній взяли участь і депутати Білоцерківської міської ради, а також молодь міста та рідні загиблих військовослужбовців.

На початку заходу вшанували пам’ять всіх загиблих хвилиною мовчання, а затим виконали Гімн України.

Також рідні загиблих воїнів встановили прапорці з їхніми прізвищами на галявині біля флагштоку з прапорами. Відтак й надалі всі охочі зможуть прийти у будь-який час і самостійно встановити такі прапорці на пошану та пам'ять загиблих захисників України.

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Варто пам'ятати, що синьо-жовті кольори на прапорі мають щонайменше тисячолітню історію і сягають часів Київської Русі та Галицько-Волинського князівства. Утвердження ж синьо-жовтого прапора як державного відбулося із проголошенням Української Народної Республіки. Радянська влада саджала за грати тих, хто смів згадувати про історичний прапор України.

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Та не зважаючи на всі зусилля комуністів, українців розгортали синьо-жовтий стяг. Вперше він замайорів на фестивалі «Червона Рута» в 1989 році. Затим прапор офіційно підняли на ратуші міста Стрий 14 березня 1990 року. А в Києві прапор було піднято над міською мерією 24 липня 1990 року. 23 серпня 1991 року народні депутати внесли синьо-жовтий український прапор у сесійну залу Верховної Ради, а вже 4 вересня його урочисто підняли над будівлею парламенту.

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