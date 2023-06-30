Білоцерківці вшанували День державного прапора

Сьогоднішнє свято Україна відзначила без масових заходів через загрозу ракетних ударів по українських містах. Проте невелика офіційна церемонія підняття державного прапора відбулася й у Білій Церкві біля міськради. У ній взяли участь і депутати Білоцерківської міської ради, а також молодь міста та рідні загиблих військовослужбовців.

На початку заходу вшанували пам’ять всіх загиблих хвилиною мовчання, а затим виконали Гімн України.

Також рідні загиблих воїнів встановили прапорці з їхніми прізвищами на галявині біля флагштоку з прапорами. Відтак й надалі всі охочі зможуть прийти у будь-який час і самостійно встановити такі прапорці на пошану та пам'ять загиблих захисників України.

Варто пам'ятати, що синьо-жовті кольори на прапорі мають щонайменше тисячолітню історію і сягають часів Київської Русі та Галицько-Волинського князівства. Утвердження ж синьо-жовтого прапора як державного відбулося із проголошенням Української Народної Республіки. Радянська влада саджала за грати тих, хто смів згадувати про історичний прапор України.

Та не зважаючи на всі зусилля комуністів, українців розгортали синьо-жовтий стяг. Вперше він замайорів на фестивалі «Червона Рута» в 1989 році. Затим прапор офіційно підняли на ратуші міста Стрий 14 березня 1990 року. А в Києві прапор було піднято над міською мерією 24 липня 1990 року. 23 серпня 1991 року народні депутати внесли синьо-жовтий український прапор у сесійну залу Верховної Ради, а вже 4 вересня його урочисто підняли над будівлею парламенту.