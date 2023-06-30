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Білоцерківці відзначили День Української Державності

  • П'ятниця, лип. 28 2023
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Білоцерківці відзначили День Української Державності

Білоцерківці відзначили День Української Державності та вшанували пам'ять загиблих земляків, які віддали за суверенну та незалежну державу своє життя. Портрети загиблих, а це вже більше 155 осіб, розмістили вздовж Алеї шани та пам’яті у парку Слави на тимчасових конструкціях.

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До їх портретів рідні, близькі та всі небайдужі громадяни поклали квіти. Затим отець Микола Гопайнич, секретар Білоцерківської єпархії, настоятель Свято-Преображенського храму, разом зі священниками ПЦУ відслужили молебень за упокій душ спочилих воїнів та за збереження нашої держави та українського народу.

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Також білоцерківці поклали квіти до підніжжя пам'ятника князю Ярославу Мудрому

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Свято започатковане указом Президента України у 2021 році. Сме у цей день в Україні відзначають ще одне велике свято - День хрещення Русі князем Володимиром Великим, який тим самим долучив Київську Русь до європейської цивілізації. 

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Українській державності більше тисячі років. У свята є свій символ - це чотири тризуби, які означають боротьбу, незалежність, історію та ідентичність. Цей символ спростовує міф про те, що Україна - молода держава, адже наш герб походить від родового знаку Рюриковичі та був знаком князя Володимира Великого.

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