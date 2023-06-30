Білоцерківці відзначили День Української Державності та вшанували пам'ять загиблих земляків, які віддали за суверенну та незалежну державу своє життя. Портрети загиблих, а це вже більше 155 осіб, розмістили вздовж Алеї шани та пам’яті у парку Слави на тимчасових конструкціях.

До їх портретів рідні, близькі та всі небайдужі громадяни поклали квіти. Затим отець Микола Гопайнич, секретар Білоцерківської єпархії, настоятель Свято-Преображенського храму, разом зі священниками ПЦУ відслужили молебень за упокій душ спочилих воїнів та за збереження нашої держави та українського народу.

Також білоцерківці поклали квіти до підніжжя пам'ятника князю Ярославу Мудрому

Свято започатковане указом Президента України у 2021 році. Сме у цей день в Україні відзначають ще одне велике свято - День хрещення Русі князем Володимиром Великим, який тим самим долучив Київську Русь до європейської цивілізації.

Українській державності більше тисячі років. У свята є свій символ - це чотири тризуби, які означають боротьбу, незалежність, історію та ідентичність. Цей символ спростовує міф про те, що Україна - молода держава, адже наш герб походить від родового знаку Рюриковичі та був знаком князя Володимира Великого.