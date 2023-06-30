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Білоцерківський зенітний ракетний полк отримав Почесну відзнаку

  • П'ятниця, лип. 28 2023
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Білоцерківський зенітний ракетний полк отримав Почесну відзнаку

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Української Державності вручив почесну відзнаку «За мужність та відвагу» 1129-му зенітному ракетному Білоцерківському полку Сухопутних військ ЗСУ. Вручення відзнаки відбулося під час урочистостей на Михайлівській площі в Києві. 

Відзнаку отримав від Глави держави командир полку повний лицар Ордену Богдана Хмельницького Вадим Волощук.

Таку ж нагороду отримали 19-й окремій ракетній бригаді “Свята Варвара” Сухопутних військ ЗСУ, 55-й окремій артилерійській бригаді “Запорізька Січ” Сухопутних військ ЗСУ, 100-й окремій бригаді територіальної оборони Сил територіальної оборони ЗСУ, 112-й окремій бригаді територіальної оборони Сил територіальної оборони ЗСУ, 105-му прикордонному загону імені князя Володимира Великого Державної прикордонної служби України та 79-му прикордонному загону ДПСУ.

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