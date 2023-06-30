Білоцерківський зенітний ракетний полк отримав Почесну відзнаку

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Української Державності вручив почесну відзнаку «За мужність та відвагу» 1129-му зенітному ракетному Білоцерківському полку Сухопутних військ ЗСУ. Вручення відзнаки відбулося під час урочистостей на Михайлівській площі в Києві.