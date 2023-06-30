Білоцерківський зенітний ракетний полк отримав Почесну відзнаку

Відзнаку отримав від Глави держави командир полку повний лицар Ордену Богдана Хмельницького Вадим Волощук.
Таку ж нагороду отримали 19-й окремій ракетній бригаді “Свята Варвара” Сухопутних військ ЗСУ, 55-й окремій артилерійській бригаді “Запорізька Січ” Сухопутних військ ЗСУ, 100-й окремій бригаді територіальної оборони Сил територіальної оборони ЗСУ, 112-й окремій бригаді територіальної оборони Сил територіальної оборони ЗСУ, 105-му прикордонному загону імені князя Володимира Великого Державної прикордонної служби України та 79-му прикордонному загону ДПСУ.