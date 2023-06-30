На вулиці Шолом-Алейхема організують односторонній рух від вул. Ярмаркова до вул. Павліченко

Виконавчим комітетом схвалено рішення про організацію одностороннього дорожнього руху по вул. Шолом-Алейхема в м. Біла Церква.

Відповідні рекомендації подав Департамент житлово-комунального господарства з метою зниження аварійності на автомобільних дорогах міста в місцях де є загроза виникнення дорожньо-транспортних пригод, для підвищення безпеки руху. А також, для вирішення проблеми ускладненого під’їзду автомобілів екстренної медичної допомоги до дитячої лікарні.

Односторонній рух буде організовано на відрізку від вулиці Ярмаркової до вулиці Павліченко.

Про дату зміни організації дорожнього руху буде повідомлено додатково, після того, як ДЖКГ розробить проєкт (схему) організації руху по вул. Шолом-Алейхема та погодження у відповідних підрозділах Національної поліції України.

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