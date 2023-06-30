23 липня у Білій Церкві пройдуть змагання з триатлону

Шановні містяни та гості Білої Церкви, 23 липня (неділя) наше місто прийматиме другий етап національного чемпіонату з триатлону!

Понад 200 учасників братимуть участь у безперервній гонці, яка починається з плавання у відкритій воді, за яким слідує їзда на велосипеді, а потім біг.

Спортсмени стартують о 8.00 з плавання на центральному міському пляжі.

Велоетап - з 8.30 до 13.00 з центру міста по вул.Дружби і далі по Володарській трасі через села Мала Вільшанка, Бакали, Сорокотяги, Озерна і в зворотньому напрямку.

Рух автомобільного транспорту повністю перекриватися не буде, але буде частково обмежений. За можливості, просимо з 8.20 утриматись від проїзду через центральне коло та бути уважними на дорозі!

Біг - з 10.00 до 14.30 по набережній та в парку Олександрія (схема додається).